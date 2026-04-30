La alta velocidad entre Málaga y Madrid se restablece tras tres meses de interrupción

La conexión directa de alta velocidad entre Madrid y Málaga se ha restablecido este jueves después de más de tres meses de interrupción. Esta reapertura llega en vísperas del puente del primero de mayo, un periodo de gran movimiento de viajeros en este corredor.

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el 18 de enero provocó la primera alteración en la ruta. Días después, las fuertes lluvias del 4 de febrero en Álora (Málaga) ocasionaron un desprendimiento de tierras y graves daños en un muro de contención. Esta sucesión de incidentes obligó a cortar la vía.

A mediados de febrero, Renfe activó un plan alternativo de transporte que incluía un trasbordo en autobús entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana. Ya en esta ciudad malagueña, los viajeros continuaban en tren hasta Madrid. Las operadoras privadas Iryo y Ouigo suspendieron sus servicios en este trayecto.

01.08 min Transcripción completa Y el AVE entre Málaga y Madrid va a volver el 30 de abril en pleno comienzo del puente, según ha confirmado Adif. La línea de alta velocidad estaba cortada, recuerden, desde principios de febrero por los daños que provocaron las lluvias. Ana Correa Aquí en Málaga esta confirmación de la vuelta de SAB hasta la capital se ha recibido con mucho entusiasmo porque llevábamos más de tres meses sin esa línea directa de alta velocidad. Será como has dicho, el 30 de abril, exactamente a las 12 del mediodía, coincidiendo con el puente de mayo que es una fecha clave aquí en Málaga para el turismo andaluz. Pero hay que matizar que esta reapertura será parcial durante varios meses los trenes solamente circularán por una vía con menor frecuencia y además viajes más lentos. Hay que recordar que durante todo este tiempo la única compañía que operaba era Renfe ofreciendo un trayecto en autobús hasta Antequera, el resto por las vías de alta velocidad Por tanto, en unos días se volverá a cierta normalidad viajando ya con el resto de compañías privadas La alta velocidad entre Málaga y Madrid se retomará a partir del 30 de abril

Se circulará en vía única por el momento La complejidad de las obras ha obligado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a varios aplazamientos antes de lograr restablecer el servicio directo este jueves. No obstante, persisten algunas limitaciones técnicas porque se circula en vía única, una situación que se mantendrá durante varios meses. El primer AVE directo Madrid-Málaga, operado por Renfe, ha salido a las 9:50 horas de este jueves y tiene previsto llegar a la ciudad andaluza a las 12:52 horas. En sentido inverso, el primer servicio de la compañía partirá de Málaga a las 12:00 horas, con llegada a Madrid a las 14:58 horas. Esta restitución elimina el sistema combinado de tren y autobús, que había elevado el tiempo de viaje de las 2 horas y 45 minutos habituales hasta casi las cuatro horas. No obstante, el corredor Madrid-Málaga no ha recuperado aún la plena normalidad, ya que las condiciones de la infraestructura alargarán la duración del viaje unos 15 minutos más que antes del corte, hasta rondar las tres horas. Una situación que ha obligado a ajustar la programación del servicio y modificar horarios. La guerra de Irán dispara las reservas de turistas extranjeros para el puente de mayo en las playas españolas

Todas las operadoras retoman su actividad Renfe lidera la oferta, con 161 frecuencias semanales -unas diez menos que antes de la interrupción, según la compañía- y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos. Además, a mediodía de este jueves también se restablecen todos las rutas Avant de Málaga. Iryo retomará su actividad con diez frecuencias diarias (cinco por sentido), incluidos los servicios transversales Barcelona-Málaga, con dos circulaciones al día (una ida y una vuelta). La compañía aplicó un ERTE por causa de fuerza mayor para 40 trabajadores de su base malagueña. Ouigo vuelve a sus frecuencias habituales en la conexión Madrid-Málaga, que suelen ser entre cuatro y seis diarias (incluidos ambos sentidos), en función del día. Renfe, Iryo y Ouigo han reanudado el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el visto bueno de Adif