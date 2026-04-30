La alta velocidad entre Málaga y Madrid se restablece tras tres meses de interrupción
- El trayecto durará 15 minutos más durante un tiempo porque aún continúan las obras
- Se circulará en vía única hasta que se logre recuperar la normalidad
La conexión directa de alta velocidad entre Madrid y Málaga se ha restablecido este jueves después de más de tres meses de interrupción. Esta reapertura llega en vísperas del puente del primero de mayo, un periodo de gran movimiento de viajeros en este corredor.
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el 18 de enero provocó la primera alteración en la ruta. Días después, las fuertes lluvias del 4 de febrero en Álora (Málaga) ocasionaron un desprendimiento de tierras y graves daños en un muro de contención. Esta sucesión de incidentes obligó a cortar la vía.
A mediados de febrero, Renfe activó un plan alternativo de transporte que incluía un trasbordo en autobús entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana. Ya en esta ciudad malagueña, los viajeros continuaban en tren hasta Madrid. Las operadoras privadas Iryo y Ouigo suspendieron sus servicios en este trayecto.
Y el AVE entre Málaga y Madrid va a volver el 30 de abril en pleno
comienzo del puente, según ha confirmado Adif.
La línea de alta velocidad estaba cortada, recuerden, desde principios
de febrero por los daños que provocaron las lluvias.
Ana Correa
Aquí en Málaga esta confirmación de la vuelta de SAB hasta la capital se ha
recibido con mucho
entusiasmo porque llevábamos más de tres meses sin esa línea directa de
alta velocidad.
Será
como has dicho, el 30 de abril, exactamente a las 12 del mediodía,
coincidiendo con el puente de mayo
que es una fecha clave aquí en Málaga para el turismo andaluz.
Pero hay que matizar que esta reapertura
será parcial durante varios meses los trenes solamente circularán por una vía
con menor
frecuencia y además viajes más lentos.
Hay que recordar que durante todo este tiempo la única compañía que operaba
era Renfe ofreciendo un trayecto en autobús hasta Antequera, el resto por
las vías de alta velocidad
Por tanto, en unos días se volverá a cierta normalidad viajando ya con el
resto de compañías privadas
Se circulará en vía única por el momento
La complejidad de las obras ha obligado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a varios aplazamientos antes de lograr restablecer el servicio directo este jueves. No obstante, persisten algunas limitaciones técnicas porque se circula en vía única, una situación que se mantendrá durante varios meses.
El primer AVE directo Madrid-Málaga, operado por Renfe, ha salido a las 9:50 horas de este jueves y tiene previsto llegar a la ciudad andaluza a las 12:52 horas. En sentido inverso, el primer servicio de la compañía partirá de Málaga a las 12:00 horas, con llegada a Madrid a las 14:58 horas.
Esta restitución elimina el sistema combinado de tren y autobús, que había elevado el tiempo de viaje de las 2 horas y 45 minutos habituales hasta casi las cuatro horas.
No obstante, el corredor Madrid-Málaga no ha recuperado aún la plena normalidad, ya que las condiciones de la infraestructura alargarán la duración del viaje unos 15 minutos más que antes del corte, hasta rondar las tres horas. Una situación que ha obligado a ajustar la programación del servicio y modificar horarios.
Todas las operadoras retoman su actividad
Renfe lidera la oferta, con 161 frecuencias semanales -unas diez menos que antes de la interrupción, según la compañía- y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos.
Además, a mediodía de este jueves también se restablecen todos las rutas Avant de Málaga.
Iryo retomará su actividad con diez frecuencias diarias (cinco por sentido), incluidos los servicios transversales Barcelona-Málaga, con dos circulaciones al día (una ida y una vuelta). La compañía aplicó un ERTE por causa de fuerza mayor para 40 trabajadores de su base malagueña.
Ouigo vuelve a sus frecuencias habituales en la conexión Madrid-Málaga, que suelen ser entre cuatro y seis diarias (incluidos ambos sentidos), en función del día.
Una intervención difícil
Las obras para recuperar la línea han tenido una gran complejidad, debido al volumen del deslizamiento (más de 200.000 metros cúbicos de tierra) y las condiciones del terreno, así como la proximidad de una línea de alta tensión, según Adif.
Los trabajos han movilizado unas 25 máquinas y hasta 75 personas en turnos durante las 24 horas del día.
Tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico. Los expertos determinaron que había que suprimir buena parte de la infraestructura que continuaba en pie. Para lograrlo, se marcó un plan de trabajo por fases.