Los trenes alta velocidad entre Madrid y Málaga reanudarán con normalidad la ruta a partir del 30 de abril de 2026, según ha podido confirmar RNE.

El servicio quedó alterado tras la caída de un muro sobre las vías a consecuencia del tren de borrascas que azotaron a buena parte de Andalucía a principios de 2026.

Renfe mantendrá hasta el 30 de abril el trayecto alternativo (7 servicios diarios por sentido) que combina servicios de autobús entre Málaga y Antequera. Desde esa estación, a Madrid se continúa en tren.