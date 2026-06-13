Feijóo promete una "limpieza total" frente a un Gobierno capaz de hacer una "cacería" contra policías, jueces y fiscales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez y su Gobierno son capaces de "cualquier cosa", como organizar una "cacería" contra policías, jueces y fiscales "por hacer su trabajo".

Feijóo ha garantizado que cuando llegue al Palacio de la Moncloa hará "una limpieza total, completa" porque los socialistas "lo han podrido todo". "No ha faltado nada, no ha faltado nadie en esta podredumbre", la cual "se supera capítulo a capítulo", ha afirmado en la octava romería del PP en O Pino (A Coruña).

"Dicen que seguirán en el año 2027 y más allá", ha dicho el líder del PP, que ha añadido a continuación: "Pues mire, no. El epitafio político (de Pedro Sánchez) está escrito y es sencillo: P.S., un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

Feijóo ha trasladado unos compromisos "sin letra pequeña" y que pasan por un Gobierno que deje de "señalar" y de "perseguir al que no le vota" y que trabaje por un sistema de financiación que "no sea un chanchullo entre dos, una compraventa de apoyos".

Por supuesto, un Gobierno que tenga unas cuentas aprobadas, porque no tener presupuestos en la legislatura, algo que es la primera vez que ocurre, "por sí solo ya sería gravísimo"; y que vele por que la economía familiar no se hunda y "un jeta" no tenga más derechos "que un currante".

"España tendrá un cambio, será sereno, honesto, profundo, ordenado" "España tendrá un cambio, será sereno, honesto, profundo, ordenado", ha expresado Feijóo, y ha contado que si bien no tiene la garantía de cuándo se va a producir, porque depende de alguien que tiene "las manos manchadas", estará preparado para cuando sea esta cita electoral. Y "el presidente de España que cierre el Año Santo de 2027 será un peregrino más" que podrá decir que hizo todo lo que dijo en este día en el área recreativa de A Madalena y a 32 grados "y subiendo". Sánchez niega ser el 'one': "Nunca se me ha informado sobre las andanzas de Leire Díez, nunca las hubiera tolerado" Mª Carmen Cruz Martín "Os necesito para ese cambio que España aguarda", ha proclamado Feijóo ante 4.500 personas —según la organización— y ha comprometido la "regeneración política, institucional y moral de la política española". "No va a quedar en España ni un Koldo, ni una Leire, ni un Santos Cerdán, ni un Ábalos, ni un Sánchez. Los vamos a retirar a todos con los votos de los españoles, con los votos de la España decente, que es la inmensa mayoría", ha asegurado Feijóo. 01.20 min El PSOE critica las "prisas" del calendario judicial para que el Gobierno "caiga" y el PP le afea el "ataque" a los jueces