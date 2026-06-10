En directo: Sánchez acude a la sesión de control tras el discurso del papa en el Congreso y las novedades del caso Leire
- Feijóo insistirá en pedir elecciones, mientras que Junts y EH Bildu preguntarán sobre la situación política
- El presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso el 24 de junio para hablar sobre el caso Leire y Plus Ultra
El Congreso de los diputados acoge este miércoles una nueva sesión de control al Gobierno, que estará marcada por las palabras que pronunció el papa León XIV esta misma semana en el hemiciclo y tras conocer novedades del caso Leire Díez.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá a las preguntas que le plantearán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, y de Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de EH Bildu.
Feijóo, en concreto, preguntará al presidente sobre "cuántos atropellos más necesita cometer antes de devolver la voz al pueblo", en referencia a los supuestos casos de corrupción que cercan al PSOE. Desde Junts, Nogueras preguntará respecto de la "situación política actual en Cataluña", mientas que Aizpurua pedirá al jefe del Ejecutivo sobre "qué decisiones y medidas va a adoptar para dar sentido a lo que queda de legislatura".
A pesar de la situación que atraviesa el Gobierno y el propio PSOE, Sánchez ja insistido en múltiples ocasiones que culminará la legislatura, que finaliza en julio de 2027.
Asimismo, los socialistas han retado a Feijóo para que presente una moción de censura, siendo conscientes de que no le dan los números para sacarla adelante ya que Junts y PNV han dicho que no la apoyarán.
Comparecencia del presidente el 24 de junio
Sobre el caso Leire Díez y la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez solicitió hace varios días comparecer en el Congreso. Esta semana hemos conocido que esta comparecencia se sustanciará el miércoles 24 de junio.
Sánchez, que también hablará de los resultados del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio, pidió comparecer después de que agentes de la UCO acudieran a Ferraz para requerir información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afectaran al PSOE y al Gobierno.
Para cuando Sánchez acuda al Congreso ya habrá comparecido en la Audiencia Nacional el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa de Plus Ultra como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias para beneficiar a la aerolínea. Ha sido citado por el juez José Luis Calama para los días 17 y 18 de junio.