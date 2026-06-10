En directo: Sánchez acude a la sesión de control tras el discurso del papa en el Congreso y las novedades del caso Leire

El Congreso de los diputados acoge este miércoles una nueva sesión de control al Gobierno, que estará marcada por las palabras que pronunció el papa León XIV esta misma semana en el hemiciclo y tras conocer novedades del caso Leire Díez.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá a las preguntas que le plantearán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, y de Mertxe Aizpurua, portavoz parlamentaria de EH Bildu.

Feijóo, en concreto, preguntará al presidente sobre "cuántos atropellos más necesita cometer antes de devolver la voz al pueblo", en referencia a los supuestos casos de corrupción que cercan al PSOE. Desde Junts, Nogueras preguntará respecto de la "situación política actual en Cataluña", mientas que Aizpurua pedirá al jefe del Ejecutivo sobre "qué decisiones y medidas va a adoptar para dar sentido a lo que queda de legislatura".

A pesar de la situación que atraviesa el Gobierno y el propio PSOE, Sánchez ja insistido en múltiples ocasiones que culminará la legislatura, que finaliza en julio de 2027.

Asimismo, los socialistas han retado a Feijóo para que presente una moción de censura, siendo conscientes de que no le dan los números para sacarla adelante ya que Junts y PNV han dicho que no la apoyarán.