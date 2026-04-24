El IBEX cierra la semana con una caída del 4,29% y el barril de brent supera los cien dólares
- Indra cae un 8,59% por la posibilidad de que EE.UU. fuerce la expulsión de España de la OTAN
- El petróleo intermedio de Texas retrocede hasta los 95,32 dólares y el gas natural cae un 1,38%
La Bolsa española ha cerrado este viernes con una caída del 1,09% ante las dudas sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz en Oriente Medio, mientras el precio del barril de brent se sitúa por encima de los 106 dólares.
El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha perdido 194,6 puntos, un 1,09%, y ha cerrado la negociación en 17.691,3 puntos. En el conjunto de la semana, el selectivo ha caído un 4,29%; y en lo que va de año, se revaloriza un 2,22%.
El resto de plazas europeas han cerrado en rojo, con el IBEX 35 encabezando las caídas, seguido de París (-0,84%), Londres (-0,75%), Milán (-0,52%) y Fráncfort (-0,11%).
EuroStoxx 50, índice donde cotizan las 50 empresas más importantes de la zona euro, ha cedido un 0,19%, en una sesión en la que el euro se mantiene por encima del dólar (1,1707 dólares).
Al otro lado del Atlántico, después de una apertura mixta, el Nasdaq escalaba el 1,15% y el S&P 500, el 0,47%; mientras que el Dow Jones de Industriales perdía un 0,37%.
Sube el barril de brent
Las dudas que suscitan las conversaciones de paz en Oriente Medio mantienen el precio del barril de brent para entrega en junio, de referencia en Europa, en los 106,07 dólares, tras subir en esta jornada un 0,95% al cierre de los mercados bursátiles europeos.
A esa misma hora, el petróleo intermedio de Texas, referente en Estados Unidos, se abarataba un 0,55% y el precio del barril retrocedía hasta los 95,32 dólares.
En el caso del gas natural, su precio en el mercado de referencia en Europa, el TTF de Países Bajos, caía al cierre de las plazas europeas un 1,38%, hasta los 44,84 euros el megavatio hora.
La prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano y el anuncio de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, llegará en la noche de este viernes a Islamabad acompañado de una pequeña delegación, no ha sido suficiente para cambiar la percepción de los inversores.
Esta mañana, la Unión Europea junto a sus socios en Oriente Medio pidieron que continúen las negociaciones para poner fin a la guerra en la región e instaron a reabrir el estrecho de Ormuz sin peajes y respetando la libertad de navegación.
Mientras, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a Europa de que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen la guerra contra Irán y subrayó que una apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.
Indra lidera las bajadas
El IBEX 35 ha cotizado toda la sesión a la baja, después de abrir con una caída del 0,91% y perder el nivel de los 17.800 puntos. Durante la jornada el selectivo recuperó brevemente los 17.800 pasada hora y media del mediodía, aunque no fue capaz de mantenerlos y pasó a rondar los 17.700 durante las horas finales.
De los 35 valores del selectivo, tan solo Amadeus ha cerrado en positivo, tras alzarse un 0,66%, aunque, en lo que va de año, pierde un 19,47%.
Por el contrario, ha destacado la caída de Indra, que se ha dejado un 8,59% debido a un correo del Pentágono que plantea la posibilidad de expulsar a España de la OTAN por no ayudar a Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio, según explica el analista de XTB Javier Cabrera.
A la empresa de defensa española le ha seguido la farmacéutica Rovi (-4,48%), Solaria Energía (-4,16%) y Acciona Energía (-2,74%).
Entre los principales valores, todas las grandes sociedades españolas han registrado retrocesos: Inditex ha caído un 1,79%; Santander, un 1,24%; Repsol, un 0,57%; Iberdrola, un 0,47%; BBVA, un 0,43%; y Telefónica, un 0,31%.
En el mercado de la deuda, el bono español a 10 años ha bajado hasta el 3,442% y la prima de riesgo se sitúa en los 44,8 puntos básicos.
La onza de oro escala un 0,64%, en los 4.724 dólares, mientras que la plata lo hace en un 0,54% y la onza se paga a 75,84 dólares.
En el caso del bitcóin, su precio se sitúa en los 77.879,81 dólares y cotiza prácticamente plano (0,03%).