Aragón confirma el primer caso de dermatosis nodular contagiosa en la comunidad autónoma

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha confirmado el primer caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en la comunidad, detectado en una explotación de 130 vacas de carne en Borrastre, en el término municipal de Fiscal (Huesca), territorio donde todavía no se había completado la vacunación frente a la enfermedad.

Tras la confirmación oficial por el laboratorio nacional de referencia, y de acuerdo al protocolo sanitario establecido, en las próximas horas se procederá al vaciado sanitario total de la explotación afectada, conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal.

En el entorno del foco se activarán de manera inmediata radios de bloqueo de 20 y 30 kilómetros, con la delimitación de una zona de protección alrededor de la granja y otra de vigilancia más amplia.

En estas áreas se aplicarán restricciones al movimiento de animales, controles veterinarios intensivos y un refuerzo de las medidas de bioseguridad para evitar la posible propagación de la enfermedad, ha informado el Gobierno de Aragón.

El Departamento ha recordado que no existe ningún riesgo de contagio en humanos, ni por contacto directo ni por el consumo de carne o leche.