Los adolescentes beben menos alcohol, primera mujer coronel y otras buenas noticias de la semana

Buen domingo y feliz Día Internacional contra el Cáncer Infantil. También es el Día Mundial de las Ballenas. Y el Día Mundial de los Hipopótamos. Grandes animales bien relacionados con el agua. Por cierto, Oriana será el último vagón del tren atmosférico. Dicen los compañeros de El Tiempo que esta semana tendremos unos días de tregua sin tanta agua. Quedan avisadas las ballenas y los hipopótamos.

Este 15 de febrero, resaca de San Valentín y fiesta de San Faustino, se cumplen 23 años de la mayor movilización ciudadana y pacífica de la historia. Tal día como hoy, pero del año 2003, millones de personas salieron a las calles en todo el mundo para manifestarse contra la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos.

Otras buenas noticias que pasaron un día como hoy, pero en años anteriores, fueron la entrada en vigor de la Constitución en Uruguay el año 1967, la inauguración del metro en Berlín el año 1902 y el paso decisivo en el desarrollo de la vacuna contra la polio en 1954. Todo sucedió un 15 de febrero.

El guarismo, la cifra, el dato, el número de la semana: 613 Después de 613 días sin gobierno, la región de Bruselas, en Bélgica, por fin ha alcanzado un acuerdo para elegir a su Ejecutivo regional. El récord mundial de días sin gobierno también lo tenía Bélgica. En el año 2011 tardaron 541 días en ponerse de acuerdo para formar Gobierno federal. Este martes siete formaciones políticas se encerraron en un cónclave del que prometieron no salir hasta alcanzar un consenso. La fumata blanca fue dos días después, el jueves, a primera hora de la tarde. El Ejecutivo bruselense estará compuesto por tres partidos francófonos (Movimiento Reformista, Les Engagés ―centristas― y PS ―socialistas―) y cuatro flamencos (CD&V ―cristianodemócratas―, Anders ―liberales―, Vooruit ―socialistas― y Groen ―verdes―).

Los adolescentes beben menos Pero la mejor noticia de la semana tiene que ver con los resultados de la encuesta Estudes 2025 sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias que cada año hace el Ministerio de Sanidad. Y es que se sigue reduciendo el consumo de alcohol entre los adolescentes de 14 y 18 años. Cada vez son más los que beben menos en todos los tramos que se analizan. Baja dos puntos porcentuales en el tramo de beber alguna vez en la vida y 2,6 puntos en el de beber en los últimos 12 meses. Pero es que también baja la proporción de alumnos que afirma haberse emborrachado en los últimos 30 días (del 20,8% al 17,2%), siendo el dato más bajo desde el año 2000 y, en cuanto al consumo de alcohol por atracón (tomar cinco o más consumiciones en el tramo de dos horas), hay un descenso de 3,5 puntos porcentuales, logrando posicionarse también como el valor más bajo desde que se registra esta práctica abusiva en este colectivo. En RTVE Noticias hemos hablado con jóvenes que no beben nada, con expertos y con la delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas para contextualizar y entender mejor esta buena noticia. Jóvenes que rechazan el alcohol: una tendencia en aumento ante un problema "alarmante" María Menéndez

Los universitarios de Álava comparten coche El jueves nos contaba Juanjo Prados en el Telediario, desde Vitoria, que los universitarios de la EHU (Universidad del País Vasco, por sus siglas en euskera) habían empezado a compartir coche con una aplicación llamada Karos. El objetivo es reducir costes a los estudiantes y emisiones al medioambiente. Pero es también un modo de conectar a conductores y pasajeros con rutas, horarios e itinerarios similares para desplazarse al campus de Álava. La app es una iniciativa de la Universidad. Telenorte - País Vasco Una 'app' facilita compartir coche a estudiantes de la EHU del Campus de Álava Más del 70% de los alumnos que van en coche al campus no comparten actualmente el vehículo... Ver ahora

Por la igualdad en la ciencia El miércoles, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Rosa Basteiro habló con investigadoras que aún sienten el sesgo machista. Desde RNE explicaron con testimonios actuales cómo la historia de la mujer en la ciencia se ha ido escribiendo a través de científicas con un tremendo talento que, no solo han tenido que enfrentarse a complicadas investigaciones, sino también al rechazo social que causaba el dedicarse a una actividad masculinizada durante siglos. Estos testimonios están llenos de lucha por la justicia, la igualdad y el desarrollo de la ciencia para mejorar la vida de las personas. De todas. Hombres y mujeres. 03.03 min La lucha de las mujeres para que su voz se escuche en el ámbito científico: "Los hombres no tienen que demostrar nada"

Primera coronel de la Guardia Civil Se llama María Dolores Gimeno Durán y el jueves supimos que se ha convertido en la primera mujer que alcanza el rango militar de coronel en la Guardia Civil. Gimeno lleva 32 años de carrera profesional. En 2018, siendo jefa del área de Igualdad y Diversidad (actual área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad), diseñó el primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil y ayudó a implantar el sistema de formación de formadores en igualdad y diversidad en el cuerpo, así como los protocolos de acoso laboral y acoso sexual por razón de sexo. Ha sido jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial y está considerada una experta en la lucha contra la delincuencia organizada y grave. Desde 2024 es vocal asesora en el Gabinete del ministro del Interior. María Dolores Gimeno Durán se convierte en la primera mujer coronel de la Guardia Civil RTVE.es

Logra escapar tras dos años de secuestro Con la ayuda de una escalera que encontró en el jardín, Salma, que tenía 38 años cuando se denunció su desaparición en 2024, saltó la valla para salir a la calle y pedir ayuda. Un hombre que pasaba por allí la llevó al hospital. Tenía múltiples contusiones, una brecha y había perdido la visión de un ojo. Llevaba 22 meses secuestrada en una casa de campo de la huerta murciana, en la pedanía de San José de la Vega, sufriendo violaciones y palizas por parte de un hombre de 50 años que decía ser su novio. La Policía ha detenido al presunto culpable y a otras tres personas como cómplices por tener conocimiento y no denunciarlo. Una mujer secuestrada por su novio en Murcia escapa tras sufrir dos años de palizas y violaciones RTVE.es

Elecciones libres casi 20 años después Y de la libertad de Salma viajamos hasta Bangladés, donde esta semana han votado en sus primeras elecciones libres después de casi 20 años. Ana Garralda nos cuenta en este reportaje la influencia que ha tenido la Generación Z en estos comicios, donde han competido partidos tradicionalistas con una amalgama de nuevas fuerzas políticas. Resulta que la mitad de los votantes eran jóvenes menores de 35 años en un país que aún se encuentra en construcción. Por cierto, ha ganado el BNP, un partido de centro. El reportaje de Ana es un viaje a otro país que parece otro planeta. Bangladés vota sus primeras elecciones libres en casi 20 años tras sucumbir a la presión de la Generación Z Ana Garralda

Vuelve a competir tras un grave accidente En Milán y Cortina, en los alpes italianos, continúan los Juegos Olímpicos de invierno. Los compañeros de RTVE Play nos traen la historia de superación de Samer Tawk, un esquiador de fondo libanés que sufrió un dramático accidente en 2019 y que ha vuelto a la élite para participar en la competición de Milano Cortina. Tawk cayó contra el asfalto desde 12 metros y se rompió la pelvis, una pierna, el brazo, el codo… pero después de una larga recuperación participará en la prueba de los 10 kilómetros de esquí de fondo. 01.18 min Samer Tawk, el esquiador de fondo libanés que sufrió un dramático accidente en 2019 y participa en Milano Cortina 2026

Un bisonte de hace 4.000 años Seguimos en la nieve y los hielos, pero viajamos casi hasta la glaciación. Hace 4.000 años, en Navarra había bisontes. Esta semana, un equipo de paleontólogos ha encontrado los restos de un esqueleto casi completo en un hallazgo que han calificado como "extraordinario e impensable". Estaba en el interior de una sima del Parque Natural de Urbasa y Andía. Hallados los restos de un esqueleto de bisonte casi completo de hace 4.000 años en Navarra RTVE.es/Agencias El descubrimiento viene a confirmar que en esa época ya había poblados estables en el valle de la Sakana. Además, también se han localizado restos de un león de las cavernas, una especie que se habría extinguido hace aproximadamente 12.000 años.