María Dolores Gimeno Durán se convierte en la primera mujer coronel de la Guardia Civil

María Dolores Gimeno Durán se ha convertido en la primera oficial de la Guardia Civil que ha alcanzado el empleo de coronel tras 32 años de carrera profesional. Según ha informado este jueves la Benemérita en un comunicado, la coronel Gimeno ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1994 y, tras pasar por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (Aranjuez), obtuvo el empleo de Teniente en el año 1999.

Su primer destino como teniente fue en la Compañía de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde desarrolló tareas relacionados de forma directa con la seguridad ciudadana, control de fronteras o dispositivos contra el narcotráfico y el contrabando. De Cádiz pasó al Servicio Fiscal en Madrid, concretamente al subgrupo dedicado a la obtención de información y elaboración de inteligencia relacionada con el fraude.

Con el ascenso a capitán pasó destinada a la Jefatura de Información, en la sección de inteligencia económica adscrita al Seplac, donde realizó labores de obtención de información económica y financiera relacionada con delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. En 2009 fue destinada al Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil en el área económica y técnica.

En 2018 diseñó el primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil María Dolores Gimeno Durán fue nombrada en 2018 jefe del área de Igualdad y Diversidad, actual área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad. En esta etapa se diseñó el primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil y se implantó el sistema de formación de formadores en igualdad y diversidad en el cuerpo, así como los protocolos de acoso laboral y acoso sexual por razón de sexo. Como teniente coronal ha sido jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial, participando como experta en foros nacionales e internacionales relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada y grave, siendo el punto de contacto en organismos como el Sistema VioGén, la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería, el Centro Nacional de Desaparecidos, etc. Desde 2024 es vocal asesora en el Gabinete del ministro del Interior como enlace para los asuntos específicos competencia de Guardia Civil.