La Guardia Civil interviene más de 210.000 juguetes falsos en Badalona e investiga a seis personas
- Los juguetes y textiles incautados, asociados a marcas conocidas, están valorados en más de dos millones de euros
- No cumplían con las medidas de seguridad y pueden provocar atragantamientos, cortes o lesiones
En plena víspera del Día de Reyes, la Guardia Civil ha intervenido más de 210.000 juguetes y textiles en trasteros de Badalona (Barcelona), unos hechos por los que se investiga a seis personas. Los objetos están valorados en más de dos millones de euros y no cumplían con los estándares de seguridad, por lo que pueden provocar atragantamientos, cortes o lesiones.
Según informa este lunes el instituto armado, en el marco de la Operación 'Xisqueiro', y tras inspeccionar siete trasteros, ha intervenido en Badalona un total de 214.001 artículos falsificados, principalmente juguetes y productos textiles asociados a marcas reconocidas, valorados en 2.116.000 euros.
La operación se inició a partir de labores de investigación centradas en la falsificación, almacenamiento y distribución de este tipo de productos, unas actividades que pueden afectar a la seguridad de los consumidores ya que parte de la mercancía puede carecer de controles de calidad, etiquetado e información de origen. Además, estos productos generan un grave perjuicio económico al comercio legal y a los titulares de derechos.
Almacenes desde donde se repartía la mercancía
Con el avance de esta investigación, la Guardia Civil detectó un posible circuito de suministro basado en puntos de acopio donde se concentraba el material antes de su salida al mercado.
Las indagaciones permitieron identificar ubicaciones en Badalona que, presuntamente, actuaban como almacenes desde los que se repartía la mercancía para su posterior venta en distintos canales, con destino a vendedores finales.
El pasado 4 de diciembre se registraron cinco trasteros y se intervinieron 58.650 juguetes y 3.621 productos textiles, lo que sumaba un total de 62.271 artículos, con una valoración de 950.000 euros. El día 2 de enero tuvieron lugar otros dos registros en diferentes trasteros, donde fueron incautados 151.730 artículos presuntamente falsificados, del mismo tipo que los anteriores y con un valor de 1.166.000 euros.
En el marco de la actuación, la Guardia Civil investiga a seis personas con edades comprendidas entre los 30 y los 47 años por presuntos delitos contra la propiedad industrial y contrabando. Según la investigación, los efectos intervenidos estarían relacionados con dos grupos delictivos diferenciados, presuntamente vinculados al almacenamiento y distribución de este tipo de mercancía.
El material intervenido se ha puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Badalona, tras una actuación que ha llevado a cabo la Compañía de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Barcelona.