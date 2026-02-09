Hallados los restos de un esqueleto de bisonte casi completo de hace 4.000 años en Navarra

Encuentran un ejemplar de bisonte, prácticamente completo, en una sima del Parque Natural de Urbasa y Andía, en Navarra. El estudio de radiocarbono lo ha datado en el calcolítico, hace unos 4.000 años, y confirma que en esa época había poblados estables en el valle de la Sakana. Miembros del equipo que han participado en la intervención han calificado este hallazgo como "extraordinario e impensable". Además, también se han localizado restos de un león de las cavernas, especie extinta hace aproximadamente 12.000 años.

La presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola han presentado los restos este lunes. Tras ser hallados en 2024 y recuperados el pasado mes de octubre, ahora comenzarán a ser estudiados en detalle para saber qué dicen tanto de este animal como del entorno, climatología y características de la zona hace cuatro milenios.

La causa de la muerte podría ser una punta de flecha de cobre incrustada en su costilla o la propia caída en la sima, catalogada como una “trampa natural” que ha acumulado animales que han caído en su interior durante milenios. Con la referencia de las muelas del juicio, han calculado que el bisonte podría tener unos 4 años de edad en el momento de su muerte y su peso podría haber sido de unos 800-850 kilos.

Después de que se produzca el análisis, debe confirmarse con los estudios de ADN que se trata de un bisonte europeo según ha explicado el prestigioso paleontólogo Jan van der Made, del Museo de Ciencias Naturales-CSIC. "Navarra tiene un patrimonio paleontológico excepcional y estaba ahí esperándonos", ha dicho en rueda de prensa el coordinador de la investigación perteneciente a la Institución Príncipe de Viana, Jesús García Gazolaz, que ha valorado el nuevo hallazgo, tras hitos recientes, como el del hombre de Loizu y la mano de Irulegi.

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha valorado las "muy buenas sorpresas" que está dando la arqueología en Navarra, a cuyo antepasado cazador o cazadora que intentó batir con su flecha a este bisonte ha dado las gracias porque "nos ha dejado un legado histórico de grandísima importancia". También ha subrayado el valor de los hallazgos para "saber interpretar mejor el presente", "ya que vivimos en un mundo cada vez más oscuro, donde las mayores amenazas llegan a nuestros hijos a través del móvil, la arqueología nos permite reconectar con lo real, aprender del pasado y confrontar las amenazas que nos plantea el futuro”, ha recalcado la presidenta.