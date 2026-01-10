Besteiro reivindica la "conciencia feminista" del PSOE tras los casos de acoso en el partido y carga contra quien la "traiciona"

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado este sábado la conciencia "feminista" de su partido, ha cargado contra quien la traiciona y ha dicho que lo que vive su organización en Galicia por denuncias de acoso no es en modo alguno un "síntoma de debilidad".

En su intervención en la reunión del comité nacional gallego, ha ahondado en que "nos repugnan los comportamientos de quienes traicionan los valores, de quien fue incoherente con su militancia y con sus actos".

En esa sentido, ha vuelto a manifestar que se actuó con rapidez tanto en Lugo, con la acusación de acoso sexual al ya expresidente de la Diputación José Tomé, como en Barbadás (Ourense), en ese caso con la acusación de acoso laboral a su todavía alcalde, Xosé Carlos Valcárcel.

El PSOE "puede y debe exigir" a ambos las actas, pero la decisión última, ha apuntado Besteiro, es "estrictamente personal" y ni uno ni otro han renunciado por ahora a sus escaños ni tienen tampoco previsión de hacerlo, según sus propias declaraciones a la prensa.

En este contexto, Gómez Besteiro ha defendido en su discurso que lo vivido en estas últimas semanas "no es un síntoma de debilidad" y sí, en cambio, "la consecuencia de una profunda conciencia feminista que forma parte esencial de nuestro ADN" y que lleva a que cada vez que aparece un comportamiento "inaceptable" se proceda con "firmeza" y respeto a las supuestas víctimas.

En Lugo y Ourense, ha enfatizado, la dirección actuó "con criterios claros" y sin dejarse arrastrar por condicionantes como opiniones, impresiones o "ruido mediático".

Ha reivindicado Besteiro que ese comportamiento es todo lo contrario a la "desidia" u "ocultación" y ha hecho valer el papel del canal interno de denuncias que garantiza la confidencialidad, con el matiz, no obstante, de que "cualquier uso espurio que se haga" del mismo va a pervertir su sentido esencial.