José Tomé formaliza su dimisión en la Diputación de Lugo y reitera su "inocencia" tras la denuncia de acoso: "Es falsa"
- El exsocialista presentó voluntariamente su renuncia a la Presidencia de la Diputación, aunque sigue como diputado
- Subraya que la denuncia "obedece a cuestiones políticas" y no parará "hasta descubrir qué es lo que hay detrás"
El ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha insistido en su "inocencia" durante el Pleno extraordinario que se ha celebrado este martes para formalizar su dimisión, después de haber sido denunciado por acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Según ha reiterado el exdirigente socialista, la "denuncia es falsa" y pretende demostrarlo: "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás".
Así se ha manifestado Tomé en el Pleno de la Diputación que se ha celebrado este 30 de diciembre, para hacer efectiva su renuncia "voluntaria" a la Presidencia y para formalizar su condición de diputado no adscrito, tras salir del grupo socialista.
Según ha subrayado, la denuncia "obedece a cuestiones políticas supraprovinciales" de las que no ha sido ni el "único ni el principal" objetivo. Cabe recordar que su caso se enmarca dentro de una serie de denuncias internas en el PSOE por presunto acoso sexual contra varios dirigentes de la formación.
La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha detallado en una entrevista para RNE que han solicitado a Tomé la entrega de su acta de diputado provincial porque "no se sienten representados" con él: "El PSOE es la única garantía para las mujeres de este país".
Defiende su labor como "ejemplar" y "transparente"
En este contexto, ha pedido a los medios de comunicación que informen "con la misma profesionalidad y con el mismo rigor informativo" sobre lo que acontezca cuando en un futuro, ha pronosticado, se declare su inocencia. No obstante, el exregidor provincial ha lamentado que "el daño ya está hecho", a nivel político, personal, social y familiar, por lo que "ya no hay vuelta atrás" con lo acontecido.
En su discurso, Tomé también ha sacado pecho por sus seis años y medio al frente de la Diputación, en los que su gobierno fue "ejemplar" y actuó "con total transparencia". En este sentido, ha manifestado la "gran dignidad y el honor" que ha supuesto para él presidir la institución para "servir los intereses de la provincia de Lugo y de todos los vecinos".
"Una implicación que creo humildemente que está fuera de toda duda, desempeñando mis funciones con total transparencia y respeto a los principios éticos y a los derechos constitucionales", ha añadido.
De manera provisional, la presidencia de la Diputación de Lugo recae en el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro, del BNG, hasta que se celebre el pleno para designar a la persona que sucederá a José Tomé, que todavía no ha sido acordada.
Presentó su dimisión "voluntaria" tras conocerse las denuncias
El socialista gallego presentó su dimisión "voluntaria" el 10 de diciembre, semana en la que se conocieron las denuncias por acoso sexual, con el objetivo de "no perjudicar al partido". Aunque Tomé dimitió de su cargo como presidente de la Diputación de Lugo, no entregó el acta ni renunció a la Alcaldía de Monforte de Lemos.
Además, Tomé aseguró desde el inicio que las denuncias eran falsas, pero abandonó la Diputación y la Secretaría General del PSdeG de Lugo para no ser "un estorbo ni para el partido, ni para Pedro Sánchez, ni para nadie".
Aunque el PSdeG recibió esa semana la denuncia por el canal interno, su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, admitió que conoció en el mes de octubre el supuesto caso de acoso, pidiendo explicaciones a Tomé, pero este lo negó.