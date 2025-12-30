José Tomé formaliza su dimisión en la Diputación de Lugo y reitera su "inocencia" tras la denuncia de acoso: "Es falsa"

El ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha insistido en su "inocencia" durante el Pleno extraordinario que se ha celebrado este martes para formalizar su dimisión, después de haber sido denunciado por acoso sexual a través del canal interno del PSOE. Según ha reiterado el exdirigente socialista, la "denuncia es falsa" y pretende demostrarlo: "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás".

Así se ha manifestado Tomé en el Pleno de la Diputación que se ha celebrado este 30 de diciembre, para hacer efectiva su renuncia "voluntaria" a la Presidencia y para formalizar su condición de diputado no adscrito, tras salir del grupo socialista.

Según ha subrayado, la denuncia "obedece a cuestiones políticas supraprovinciales" de las que no ha sido ni el "único ni el principal" objetivo. Cabe recordar que su caso se enmarca dentro de una serie de denuncias internas en el PSOE por presunto acoso sexual contra varios dirigentes de la formación.

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha detallado en una entrevista para RNE que han solicitado a Tomé la entrega de su acta de diputado provincial porque "no se sienten representados" con él: "El PSOE es la única garantía para las mujeres de este país".

Defiende su labor como "ejemplar" y "transparente" En este contexto, ha pedido a los medios de comunicación que informen "con la misma profesionalidad y con el mismo rigor informativo" sobre lo que acontezca cuando en un futuro, ha pronosticado, se declare su inocencia. No obstante, el exregidor provincial ha lamentado que "el daño ya está hecho", a nivel político, personal, social y familiar, por lo que "ya no hay vuelta atrás" con lo acontecido. En su discurso, Tomé también ha sacado pecho por sus seis años y medio al frente de la Diputación, en los que su gobierno fue "ejemplar" y actuó "con total transparencia". En este sentido, ha manifestado la "gran dignidad y el honor" que ha supuesto para él presidir la institución para "servir los intereses de la provincia de Lugo y de todos los vecinos". "Una implicación que creo humildemente que está fuera de toda duda, desempeñando mis funciones con total transparencia y respeto a los principios éticos y a los derechos constitucionales", ha añadido. De manera provisional, la presidencia de la Diputación de Lugo recae en el hasta ahora vicepresidente, Efrén Castro, del BNG, hasta que se celebre el pleno para designar a la persona que sucederá a José Tomé, que todavía no ha sido acordada. Las denuncias de acoso en el PSOE preocupan dentro del partido y a los socios: "Hay un problema de machismo serio"