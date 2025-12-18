El PSOE gallego registra dos denuncias contra la alcaldesa de A Coruña por presunto acoso laboral

Dos exconcejalas del Ayuntamiento de A Coruña han denunciado por supuesto acoso laboral a la alcaldesa, Inés Rey, y a su 'número dos', el responsable de Hacienda, José Manuel Lage, a través del canal interno del PSOE.

En un comunicado, la regidora ha asegurado que se trata de un "ajuste de cuentas" de las dos exedilas por no haber repetido en las listas electorales. Asimismo, ha lamentado que se use un canal interno antiacoso "para fines que nada tienen que ver con esto" y "por discrepancias políticas". "Ninguna denuncia falsa hará que deje de estar al lado de las víctimas", ha manifestado.

La alcaldesa es una de las impulsoras del manifiesto crítico con la dirección del PSdeG por su gestión del caso del exdirigente del PSOE de Lugo José Tomé. El documento lo han suscrito unas 300 personas, entre ellos el alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, denunciado también por acoso laboral esta misma semana.

"Si lo que pretenden es que me calle, no lo van a conseguir. Nadie me callará en mi defensa de las víctimas de acoso", ha afirmado Inés Rey en su carta.

En ese sentido, la alcaldesa ha sostenido que "quien posea un mínimo de ética no recurriría a esto porque en el fondo daña a las auténticas víctimas" y ha invitado las denunciantes, con las que hace tiempo que no tiene contacto, a ir "al juzgado". "Si no lo han hecho, es porque saben que en España la denuncia falsa es un delito", ha sostenido.

Los hechos ya habían sido informados a la dirección, pero no recibieron respuesta. Desde el partido remiten al comunicado de Rey y aseguran que no tienen acceso a las denuncias que se tramitan en el canal interno.