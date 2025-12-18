El alcalde de Algeciras descarta dimitir tras las denuncias de acoso y malversación: "Sería darles la razón"
- Landaluce renunció la semana pasada temporalmente a la militancia en el PP, pero no a sus cargos institucionales
- Moreno ha dicho que estando fuera del partido no puede "hacer nada para presionarlo"
El alcalde del municipio gaditano de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha asegurado que seguirá en su cargo tras haber renunciado la semana pasada a la militancia en el PP, a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE contra él por posibles "delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".
"Dimitir sería darles la razón", ha asegurado en declaraciones a RTVE Landaluce, que es alcalde de Algeciras desde hace 14 años, se dio de baja en el PP la semana pasada tras la denuncia del PSOE. Por su parte, la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, ha acusado al PP de "protegerle" y al presidente andaluz, Juanma Moreno, le ha instado a decir "de qué lado está, después de 14 meses conociendo los comportamientos comprometidos del alcalde de Algeciras".
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que estando fuera del partido, ya que él voluntariamente se ha dado de baja y se ha pasado al Grupo Mixto, no puede "hacer nada para presionarlo", y ha desmentido que Landaluce haya sido citado este jueves en Sevilla por el partido.
La denuncia del PSOE partía, entre otros motivos, de unas capturas de un chat de WhatsApp en el que participaban dos ediles del PP, que relataban acosos o abusos del alcalde y otra entonces compañera del equipo de Gobierno.
Días más tarde, Landaluce precisó que renunciaba a sus cargos orgánicos, pero no lo hacía a sus cargos institucionales como alcalde de Algeciras y como senador. Sin embargo, el PP forzó su marcha del Grupo Popular tras registrar su baja.
En cualquier caso, el alcalde de Algeciras asegura que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".
Acusado de supuestas presiones contra una testigo
Pero al escándalo se ha sumado ahora las supuestas presiones que habrían llevado a cabo sus compañeros de partido contra una exconcejal del PP, citada como testigo en la causa por acoso. Unas informaciones con las que los socialistas estudian ampliar la denuncia presentada ante la Fiscalía de Supremo.
El Correo de Andalucía ha difundido este miércoles audios de una reunión mantenida el pasado 10 de febrero. En ellos se escucha a Marcos Borrego, miembro de la Ejecutiva del PP de Málaga y asesor contratado por el Ayuntamiento de Algeciras, intentar convencer a Laura Ruiz de que firmara un escrito en el que asumiría había padecido un "desequilibrio mental" cuando escribió mensajes en redes sociales contra el alcalde y que ahora había recuperado "la sensatez" y los negaba.
Tras la difusión de este audio, el PSOE de Cádiz ha pedido al PP explicaciones inmediatas y ha considerado "absolutamente nauseabundo" que el partido haya presionado a la exconcejal, cuya declaración como testigo se pide en la denuncia contra Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.
En unas declaraciones difundidas por el consistorio de Algeciras, Landaluce indica que para demostrar que estas supuestas maniobras "carecen de todo fundamento" y que "no ha existido presión alguna", se ve en la obligación de difundir una carta que le mandó Laura Ruiz dos años antes de la reunión cuyo audio se ha difundido este miércoles.
En esa misiva, del 3 de octubre de 2023, la exconcejal negaba que fueran ciertas las acusaciones y amenazas que lanzó contra el alcalde. "Todo fue un farol que quise lanzar al aire para amedrentar de la forma más común a un político", dice en la carta en la que, en mayúsculas, autorizaba al alcalde a hacerla pública.