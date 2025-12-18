El alcalde de Algeciras descarta dimitir tras las denuncias de acoso y malversación: "Sería darles la razón"

El alcalde del municipio gaditano de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha asegurado que seguirá en su cargo tras haber renunciado la semana pasada a la militancia en el PP, a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE contra él por posibles "delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

"Dimitir sería darles la razón", ha asegurado en declaraciones a RTVE Landaluce, que es alcalde de Algeciras desde hace 14 años, se dio de baja en el PP la semana pasada tras la denuncia del PSOE. Por su parte, la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, ha acusado al PP de "protegerle" y al presidente andaluz, Juanma Moreno, le ha instado a decir "de qué lado está, después de 14 meses conociendo los comportamientos comprometidos del alcalde de Algeciras".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que estando fuera del partido, ya que él voluntariamente se ha dado de baja y se ha pasado al Grupo Mixto, no puede "hacer nada para presionarlo", y ha desmentido que Landaluce haya sido citado este jueves en Sevilla por el partido.

La denuncia del PSOE partía, entre otros motivos, de unas capturas de un chat de WhatsApp en el que participaban dos ediles del PP, que relataban acosos o abusos del alcalde y otra entonces compañera del equipo de Gobierno.

Días más tarde, Landaluce precisó que renunciaba a sus cargos orgánicos, pero no lo hacía a sus cargos institucionales como alcalde de Algeciras y como senador. Sin embargo, el PP forzó su marcha del Grupo Popular tras registrar su baja.

En cualquier caso, el alcalde de Algeciras asegura que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".