El alcalde de Almussafes declara ante el PSOE por las denuncias de acoso: "Las acusaciones son falsas"
- Según declaraciones posteriores a su cita, le han dicho que "no hay ninguna prueba" en su contra, salvo la denuncia
- Presentará "pruebas testificales y actas notariales" ante el canal interno del PSOE para demostrar su inocencia
El alcalde de la localidad valenciana de Almussafes, Toni González, ha declarado este viernes ante el canal interno de denuncias del PSOE después de haber sido acusado de acoso sexual y laboral. El dirigente municipal, que ya ha sido expulsado del PSPV, ha asegurado tras su comparecencia que "las acusaciones son falsas" y que presentará "pruebas testificales y actas notariales" para demostrarlo.
González ha comparecido ante el CADE, el canal interno de los socialistas habilitado para tramitar las infracciones, de manera telemática a las 9:30 de la mañana, tal y como venía "solicitando desde hace días".
Tras su declaración, el alcalde valenciano ha asegurado que está "plenamente tranquilo" y ha explicado que ha respondido a todas las cuestiones que le han formulado en el partido "de forma clara y precisa". Según ha manifestado, el PSOE le ha indicado que "no hay ninguna prueba en su contra", sino que únicamente cuentan con "el testimonio de la denunciante".
Confía "plenamente" en la objetividad del CADE
Cabe recordar que el canal del PSOE no es un organismo jurídico, sino que investiga internamente las denuncias o infracciones sin llevar el caso a los tribunales: "A partir de ahora hay que dejar trabajar al CADE, en cuya objetividad confío plenamente", ha subrayado González.
Por su parte, el edil seguirá trabajando "en cuerpo y alma y exclusivamente, por los vecinos y vecinas de Almussafes", además de presentar ante el PSOE "pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas".
El PSOE le pide que entregue el acta de concejal
González fue suspendido de militancia hace algo más de dos semanas al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, pero mantiene el cargo de alcalde de Almussafes en el grupo mixto, aunque el partido le ha pedido que entregue el acta de concejal.
Cree que "se ha incumplido la presunción de inocencia", así como el reglamento interno del CADE, que, según explican las mismas fuentes, obliga a guardar confidencialidad respecto a la persona que acusa, la persona acusada y el procedimiento.
Además, necesita saber qué pruebas hay en su contra y por qué no se ha ido al juzgado o a la Guardia Civil, pues cree que puede haber pruebas sacadas de contexto o que se hayan mezclado unas cosas con otras