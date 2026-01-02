El alcalde de Almussafes declara ante el PSOE por las denuncias de acoso: "Las acusaciones son falsas"

El alcalde de la localidad valenciana de Almussafes, Toni González, ha declarado este viernes ante el canal interno de denuncias del PSOE después de haber sido acusado de acoso sexual y laboral. El dirigente municipal, que ya ha sido expulsado del PSPV, ha asegurado tras su comparecencia que "las acusaciones son falsas" y que presentará "pruebas testificales y actas notariales" para demostrarlo.

González ha comparecido ante el CADE, el canal interno de los socialistas habilitado para tramitar las infracciones, de manera telemática a las 9:30 de la mañana, tal y como venía "solicitando desde hace días".

Tras su declaración, el alcalde valenciano ha asegurado que está "plenamente tranquilo" y ha explicado que ha respondido a todas las cuestiones que le han formulado en el partido "de forma clara y precisa". Según ha manifestado, el PSOE le ha indicado que "no hay ninguna prueba en su contra", sino que únicamente cuentan con "el testimonio de la denunciante".

Confía "plenamente" en la objetividad del CADE Cabe recordar que el canal del PSOE no es un organismo jurídico, sino que investiga internamente las denuncias o infracciones sin llevar el caso a los tribunales: "A partir de ahora hay que dejar trabajar al CADE, en cuya objetividad confío plenamente", ha subrayado González. Por su parte, el edil seguirá trabajando "en cuerpo y alma y exclusivamente, por los vecinos y vecinas de Almussafes", además de presentar ante el PSOE "pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas". El alcalde de Almussafes dimite de sus cargos en el PSOE tras ser denunciado por acoso sexual, pero seguirá como regidor