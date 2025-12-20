El alcalde de Almussafes asegura que seguirá en el cargo: "Mi compromiso con los vecinos es firme"

El alcalde Almussafes (Valencia), Toni González, ha aseverado que continuará trabajando "con más dedicación que nunca" como primer edil, "pese a las circunstancias" que le han llevado a "apartarse" del grupo municipal socialistas "temporalmente y hasta que se aclare la situación". "Mi compromiso con los vecinos es firme", ha proclamado.

En estos términos se ha manifestado González, en una carta abierta publicada en su perfil de la red social Instagram. Cabe recordar que González dejó todos sus cargos orgánicos y solicitó su suspensión de la militancia del PSOE el pasado 13 de diciembre, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

En palabras del primer edil, la "responsabilidad" que tiene con todos los vecinos del municipio "siempre ha sido prioridad", al tiempo que ha añadido que, "precisamente, gracias a la buena gestión" del consistorio, este mes de diciembre "se ha logrado alcanzar una deuda cero y un saneamiento completo de las cuentas municipales".