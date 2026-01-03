Mapas e imágenes: así ha sido el ataque de EEUU a Venezuela

A primera hora del sábado, Estados Unidos ha atacado Venezuela y capturado a su presidente, Nicolás Maduro, que será juzgado por "narcoterrorismo". Mientras tanto, Estados Unidos dirigirá el país hasta que haya "una transición adecuada".

Así lo ha afirmado el presidente de Estados Unidos en una rueda de prensa, ofrecida desde su residencia de Mar-a-Lago, en la que ha celebrado el éxito de la "operación resolución absoluta". Una operación militar "por tierra, mar y aire" planificada durante meses para intervenir militarmente en Venezuela.

Ataques en la capital Las explosiones tuvieron lugar de madrugada, en Caracas y en los estados colindantes de Aragua, Miranda y La Guaira, según informaron las autoridades venezolanas. El pasado mes de noviembre, en mitad de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Maduro, Trump advirtió de la posibilidad de ataques en territorio venezolano. Los ciudadanos venezolanos reportaron fuertes explosiones en Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas. En los alrededores de la capital, también sufrieron ataques la base aérea de La Carlota, el recinto de antenas de El Volcán, al sur, y el puerto de La Guaira, al norte. Aunque la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que los ataques de Estados Unidos han causado víctimas civiles y militares, de momento no se han dado a conocer cifras oficiales. Yván Gil, ministro de exteriores, también se refirió en entrevista con RNE a muertos civiles y militares de un "ataque artero y cobarde por la espalda". Asimismo, pidió "prueba de vida de Nicolas Maduro y su esposa".

Operación resolución absoluta La prueba de vida llegó en forma de fotografía compartida por Donald Trump en la red social Truth. Con chándal gris, cascos y antifaz, Maduro aparecía a bordo del buque militar Iwo Jima, según el propio Trump, donde era transportado hacia Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. Nicolás Maduro, en una foto publicada por Donald Trump En la rueda de prensa ofrecida en Mar-a-Lago, Trump destacó el "gran poder militar de Estado Unidos por tierra, mar y aire" para lanzar un "asalto espectacular que nadie ha podido ver desde la Segunda Guerra Mundial". Un ataque contra "una fortaleza militarizada en el corazón de Caracas" con el objetivo, ha dicho, de llevar a Nicolás Maduro ante la justicia. El jefe del Ejército estadounidense, Dan Caine, ha destacado que se ha tratado de una operación con "mucha planificación y ensayo", meses de trabajo de los equipos de inteligencia. Según detalló Caine, fueron más de 150 aeronaves – F22, F35, F18, bombarderos A2 y B1, así como otras aeronaves de soporte y drones– que se aproximaron "a 100 pies de altura sobre el nivel del mar" para acercarse a Venezuela. Como ya había adelantado en una entrevista con la cadena de televisión Fox News, Trump descartó en principio una segunda oleada de ataques. Aunque insistió en que Estados Unidos está preparado "para hacer un segundo ataque más amplio en caso de que sea necesario". En una rueda de prensa de marcado carácter celebratorio, Trump ha dejado claro el papel clave que juega el petróleo. El presidente ha afirmado que Estados Unidos tendrá una "fuerte participación" en la industria petrolera venezolana. "Tenemos las compañías petroleras más grandes del mundo y vamos a estar muy involucrados en ello", ha afirmado.