La música tendrá una gran importancia en el evento y el rey y la reina consorte han mandado componer hasta 12 nuevas obras. Además, el himno y la marcha correrán a cargo de dos grandes conocidos de la música británica.

El encargado del himno de la ceremonia será el inglés Andrew Lloyd Webber, creador de musicales como Jesucristo Superstar o el Fantasma de la Ópera. El escocés Patrick Doyle, compositor de la música de películas como Brave o Harry Potter, se encargará de la marcha, una sutileza con la que el monarca pone el acento en la unidad del Reino Unido.

Además, la ceremonia estará seguida de una serie de eventos programados para el fin de semana, entre ellos un concierto en el Castillo de Windsor en el que participarán artistas de la talla de Katy Perry o Lionel Richie.

Asimismo, todo Reino Unido disfrutará de un festivo adicional el lunes 8 con motivo de la celebración en el que se celebrará, además, una fiesta para fomentar las actividades de voluntariado entre la ciudadanía, el 'Big Help Out'.

Por otro lado, la coronación de Carlos tiene su propia 'playlist' oficial, que incluye a artistas y canciones para todos los gustos. Desde el 'Come Together, de Los Beatles, hasta 'Sky Full of Stars, de Coldplay, pasando por temas de The Who, de las Spice Girls o de Harry Styles.

Además, en un guiño a los tiempos actuales, la Casa Real británica ha creado incluso el 'emoji' de la coronación, como ya hizo cuando se celebró el Jubileo de Platino de la reina.

“A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M“