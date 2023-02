Carlos III de Inglaterra encarga componer doce piezas musicales para su coronación

El monarca del Reino Unido, Carlos III, ha encargado personalmente la composición de doce nuevas piezas musicales que sonarán durante su coronación y la de la reina consorte, Camila, el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, ha indicado el Palacio de Buckingham.

Las nuevas piezas representarán un "amplio rango de estilos musicales" que aúnan "tradición, herencia y ceremonial" junto con "voces de hoy en día", ha detallado un portavoz de la residencia oficial del monarca.

