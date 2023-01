En paralelo a ese recital, diversos lugares destacados del Reino Unido se iluminarán con láseres y proyecciones.

En esa misma jornada, se espera que pueblos y ciudades organicen miles de eventos para celebrar la coronación en calles, jardines y parques a lo largo de todo el país.

El lunes 8 de mayo, declarado festivo nacional para conmemorar la ocasión, ha sido designado por el Palacio de Buckingham como una jornada para poner en valor el trabajo del voluntariado.

“�� Communities across the UK will be encouraged to come together to celebrate the Coronation with events including Big Lunches, volunteering days and a concert in the grounds of Windsor Castle which will be open to a public ballot.“