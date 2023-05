Algo similar le pasó a Lauren Doherty, de la organización benéfica Road Safety Talks. "Recibimos un correo electrónico y cuando lo vi, pensaba que era una promoción comercial de la coronación. Luego me di cuenta de que no y se lo envié a Lauren para que lo viera", explica la directora de proyectos de la organización, Rebecca Blunstone.

"Me quedé en shock. Es algo a lo que no pensaba que iba a ser invitada. Me siento muy honrada", afirma Lauren a RTVE.es.

En agosto de 2008, Lauren -que entonces tenía 20 años- volvía a casa después de haber salido de fiesta con sus amigos. Cruzó la calle cuando estaba distraída y fue atropellada por una camioneta. Sufrió una lesión en la médula espinal que la dejó únicamente con un ligero movimiento en el cuello, dedos de las manos y de los pies del lazo izquierdo, y los hombros.

Su experiencia le llevó a establecer ocho años después la organización benéfica Road Safety Talks. Empezó a visitar organizaciones locales, universidades y escuelas para educar y crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial.

"Estuve 16 meses en diferentes hospitales. Después de acostumbrarme a este modo de vida, no quería que nadie pasara por lo mismo. Por eso empecé a dar estas charlas", señala Lauren, quien ya ha dado charlas a más de 10.000 personas.

“Miss Lauren Amy Doherty BEM.



For Services to Education.



The Lord-Lieutenant of North Yorkshire, Mrs Johanna Ropner, Her Majesty The Queen’s representative in the County, today presented Lauren with her British Empire Medal.@LL_North_Yorks @joropner1 pic.twitter.com/MtgZajT2mN“