La coronación de Carlos III está cada vez más cerca, una ceremonia llena de tradiciones que se remontan a hace 1.000 años. Aun así, la casa real británica quiere mostrar que se han modernizado. Para ello, ha creado un emoji exclusivo para el acto el próximo 6 de mayo en la abadía londinense de Westminster.

No es la primera vez que hacen algo similar. Para el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, en junio de 2022, el Palacio de Buckingham publicó en Twitter un emoji, la imagen de un corgi, raza de perro preferida de la difunta monarca, que lucía una versión de la misma corona.

“Meet PJ the corgi, our Jubilee emoji!



PJ will appear whenever you use #PlatinumJubilee #HM70 #PlatinumPartyatthePalace ⁰#PlatinumJubileePageant ⁰or #TheBigJubileeLunch and we’re hoping that as many of you as possible will use PJ to help celebrate the Jubilee here on Twitter. pic.twitter.com/UyNVwCN9n9“