El anuncio se produce al tiempo que el Palacio hace pública una nueva fotografía oficial de Carlos y Camilla, así como detalles de la invitación que se enviará a los más de 2.000 invitados a la coronación.

“The invitation to the Coronation has been revealed.



This ornate design will be sent out to 2,000 guests.



It was created by Andrew Jamieson and features wildflowers, birds and insects as well as a version of the Green Man from ancient folklore. pic.twitter.com/YnKOa3FElm“