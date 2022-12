Reino Unido

La Corona de San Eduardo, con la que el rey Carlos III de Inglaterra será investido oficialmente en una ceremonia el próximo 6 de mayo, ha sido retirada de su emplazamiento habitual en la Torre de Londres a fin de adaptarla a un tamaño adecuado para el nuevo monarca, ha anunciado este sábado el Palacio de Buckingham.

“The King will be crowned with St Edward’s Crown during the Coronation Service at @Wabbey on 6 May 2023.



Made for King Charles II in 1661, the Crown has been removed from the Tower of London to allow for resizing work to begin ahead of the Coronation.



�� https://t.co/OAVH4JP6y5 pic.twitter.com/UrkGfshxaO“