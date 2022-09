Desvelado el retrato de Carlos III que aparecerá en las monedas británicas

La Real Casa de la Moneda británica ha desvelado este viernes la efigie oficial del rey Carlos III que aparecerá en la monedas tras las muerte de la reina Isabel II.

“We are proud to unveil the first official coin portrait of King Charles III which has been designed by Martin Jennings FRSS and personally approved by His Majesty.



The first coins to feature the effigy are part of a memorial collection for Her Late Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/umrUBbUCBr“