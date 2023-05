En 2017, un estudio de la consultora Brand Finance establecía el valor total de la ‘marca’ de la monarquía británica en más de 67 millones de libras y situaban la contribución al turismo como el mayor beneficio generado por la institución. Ahora bien, las nuevas generaciones cada vez se sienten menos atraídas por ella y la corona es consciente de esa pérdida de apoyo y de la necesidad de recuperarlo.

"Los británicos tienen a la monarquía como parte de su ADN, al igual que el té o la lluvia, pero las nuevas generaciones están menos limitadas por las tradiciones y prefieren explorar otros caminos", explica Piedra.

Según datos de YouGov, en torno al 40% de la 'Generación Z' piensa que Reino Unido debería tener un Jefe de Estado electo, y solo un 31% respalda la monarquía. Quizás por eso la Casa Real ha aumentado su presencia en redes sociales, crea emojis de los distintos eventos que celebra y, con motivo de la coronación, lanzó una lista de reproducción de Spotify con temas que van desde Los Beatles, hasta Harry Styles.

“A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M“