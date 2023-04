La Casa Real británica ha decidido que sean Andrew Lloyd Webber y Patrick Doyle los encargados de poner música a la ceremonia de coronación de Carlos III y la reina consorte, Camila, el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

El compositor inglés creará el himno de la ceremonia y es el autor de musicales como Jesucristo Superstar, el Fantasma de la Ópera y el Mago de Oz, entre otros. El escocés que ha compuesto la música de películas como Brave o Harry Potter: El Cáliz de Fuego será el encargado de la marcha.

Un detalle sutil de Carlos III para poner el acento en la unidad del Reino Unido, en tiempos convulsos tras el Brexit con las ansias de independencia y de retorno a la Unión Europea de Escocia, con los independentistas de Partido Nacional Escocés (SNP) en el poder.

Otro dato importante es que será un oficio multiconfesional, reflejo también de cómo es hoy en día el Reino Unido. Será un gran acontecimiento social al que acudirán invitados los miembros de otras casas reales como la española. Este lunes se ha conocido que el rey emérito, Juan Carlos I, visitará España de nuevo tras acudir a un almuerzo privado con Carlos III previo a la coronación.

Sir Andrew Lloyd Webber ha tenido grandes éxitos fuera de los propios musicales para los que compuso sus canciones, como 'Memory' de Cats, 'The Music of the Night' y 'All I Ask of You' de El Fantasma de la Ópera, 'I don't know how to love him' de Jesucristo Superstar y 'Don´t cry for me Argentina' de Evita.

Patrick Doyle ha demostrado su versatilidad componiendo la música de películas muy variadas como 'Carlito's Way', de Brian de Palma; 'La princesita', de Alfonso Cuarón; 'Donnie Brasco' y 'Harry Potter: El Cáliz de Fuego', ambas dirigidas por Mike Newell; 'El diario de Bridget Jones', de Sharon Maguire; 'Thor', de Kenneth Branagh y 'Brave', de Mark Andrews y Brenda Chapman.

La obra del escocés ha sido definida como "una de las más convincentes y afectivas de la industria. Su habilidad impecable para cruzar géneros es la razón por la que puede componer con éxito todo, desde Carlito's Way a Harry Potter", según Paul Williams, el presidente de la Sociedad de autores estadounidense ASCAP.

Dos estrellas reconocidas y consolidadas en el mundo de la música y que afrontarán un nuevo reto, componer las canciones de la coronación de Carlos III. Se prevé que cientos de millones de espectadores en todo el mundo presencien la ceremonia por televisión, en lo que será una oportunidad única para promocionar la cultura británica en todo el planeta.