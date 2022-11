"Junto con nuestros socios, estamos trabajando en un sistema de defensa aérea integrado y escalonado. Nos estamos preparando para el invierno en el campo de batalla", ha dicho en Twitter el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov.

“Protecting the ¿¿ sky is our priority #1 and topic #1 at #Ramstein 7.

Together with our partners we’re working on an integrated & echeloned air defense system.

We are preparing for winter on the battlefield.

Thank you @SecDef for leading the international coalition against evil. pic.twitter.com/tqX5E6jhNX“