El 'no' de las bases de Junts per Catalunya a permancer en el Govern de la Generalitat liderado por ERC consuma el divorcio en el seno del independentismo y abre un escenario incierto en el que Pere Aragonès se ve abocado a gobernar en solitario y con el respaldo de solo 33 de los 135 diputados del Parlament.

La consulta telemática a la militancia de Junts, cuyos resultados se hicieron públicos el viernes, se saldó con un alta participación -el 79,18% de los 6.465 afiliados- y un apoyo mayoritario (55,73%) a la salida del Govern de coalición, que apenas ha durado año y medio. Un período en el que se han sucedido los episodios de desconfianza mutua entre los socios.

La exigua minoría en la que queda el 'president' no le va a impedir formar un nuevo gobierno, en el que ya no estarán los seis consejeros de JxCat, que ocupaban carteras clave como Economía, Salud o Acción Exterior.

Aragonès, que tras conocer el resultado de la consulta aseguró que no prevé convocar elecciones y que seguirá gobernando "por responsabilidad", trabaja contra reloj junto a su equipo de colaboradores para anunciar en las próximas horas un nuevo ejecutivo, al que no descarta incorporar independientes.

Unas declaraciones que han levantado las críticas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo , quien ha pedido a Sánchez que no pacte con ERC en Cataluña "si le queda un mínimo sentido de Estado".

Este sábado, Illa ha señalado la conveniencia de que existan "gobiernos fuertes y estables" y ha rechazado poner por delante "los intereses egoístas de partido" del "bienestar del país y los intereses de los catalanes". En ese sentido, ha vuelto a tender la mano a Aragonès para aprobar las cuentas y ha dicho que no tiene "ninguna prisa" en ir a elecciones.

Este sábado, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà , ha asegurado que la estructura del nuevo Govern está ya "muy avanzada" y que contará con "personas expertas en su ámbito". Según Vilagrà, Aragonès y su equipo no se plantean contar con consellers de En Comú Podem , pero sí con "personas expertas en su ámbito", algunas con "experiencia en el ámbito público".

Junts: "O cuestión de confianza o elecciones"

La nueva situación también abre interrogantes para Junts, donde el sector más proclive a continuar en el Govern -con los dirigentes más cercanos al secretario general, Jordi Turull- podría perder fuelle frente a los rupturistas, partidarios de la confrontación con el Estado y de cumplir con el "mandato del 1-O", una estrategia que lidera el Consejo de la República.

Ya situados en la oposición, los 'post convergentes' consideran que el 'president' ha perdido la "legitimidad democrática" y reclaman a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza en la cámara o la convocatoria de elecciones. "O cuestión de confianza o elecciones, no hay más. Tú has de ser presidente con el apoyo de la cámara en base a los compromisos que has adquirido", ha señalado este sábado Turull en una entrevista a RAC1.

Su antecesor en el cargo, Jordi Sànchez, ha ido más allá y ha afirmado que, tras la ruptura, "el 'procés' definitivamente se ha cerrado", tras una década caracterizada por "la búsqueda permanente de un acuerdo entre los dos grandes partidos independentistas".

También la CUP, que avaló la investidura de Aragonès aunque sin formar parte de su ejecutivo, reclama que el 'president' se someta a una cuestión de confianza, ya que "no se han cumplido los principales objetivos que teníamos en esta legislatura, que tenía que ser una oportunidad de iniciar un nuevo ciclo", ha declarado en TVE la diputada de la CUP en el Parlament Dolors Sabaté.