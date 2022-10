El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha vuelto a ofrecer este sábado una "mano tendida" al Govern de Pere Aragonès para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2023 y ha asegurado que no tiene "ninguna prisa" para ir a elecciones, a pesar de la salida de Junts per Cat del ejecutivo catalán.

En su visita al municipio de Bagà (Barcelona), Illa se ha referido a la decisión de JxCat de romper con ERC y abandonar el Govern, lo que deja a Aragonès con un ejecutivo sustentado en tan solo los 33 diputados de su partido, lejos de la mayoría absoluta.

A la espera de que el lunes la comisión ejecutiva del PSC celebre una reunión extraordinaria para trazar la estrategia a seguir a partir de ahora, Illa ha explicado que propondrá "seguir construyendo una alternativa" al actual Govern, aunque sin forzar los tiempos: "No tenemos prisa para nada", ha insistido.

"No somos amigos de volantazos ni bandazos", ha recalcado Illa, que ha puntualizado que "construir una alternativa no significa decir no a todo", por lo que seguirá "tendiendo la mano para que Cataluña tenga un presupuesto de país".