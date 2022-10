Hace justo cinco años, el independentismo votó con la esperanza de hacer de Cataluña una república independiente. El referéndum del 1 de octubre de 2017 dejó algo más que la imagen de votos en las urnas: fue un auténtico desafío al Estado y a la Constitución, que promulga la indisoluble unidad de la nación española. Hubo cargas policiales que dieron la vuelta al mundo y una posterior y simbólica declaración unilateral de independencia de un Govern que fue cesado por la inédita aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, que dejó a la autonomía de Cataluña suspendida durante siete meses. Ha habido condenas, cárcel e indultos para los principales responsables salvo para otros como el ‘expresident’ Carles Puigdemont, que permanece huido en Bélgica. Pero, sobre todo, el 1-O fue un punto de inflexión para Cataluña y para la relación de esta región con el Estado y con el rey Felipe VI, a quien los soberanistas no perdonan su discurso del 3 de octubre de ese año.

Cinco años lleva el independentismo reivindicando el resultado a favor de la escisión del 1-O (más de un 90% según el Govern), pese a que el referéndum fue ilegal, amparado en unas leyes inconstitucionales aprobadas en el Parlament con nocturnidad, y no tuvo garantías. Este sábado, el Consell per la República, un organismo extra gubernamental que lidera Puigdemont, junto con otras entidades independentistas han convocado una manifestación que recorrerá las calles de Barcelona y la ANC ha organizado también una acción conmemorativa en la Plaza Sant Jaume donde prevé levantar un muro de urnas del 1-O.

Pero el independentismo, que creció vertiginosamente en Cataluña tras lo ocurrido en el otoño de 2017, está muy lejos de la unidad que mantenía entonces y el Govern, conformado por ERC y JxCat, los mismos partidos que gobernaban hace cinco años, está en riesgo de colapsar. La destitución el pasado miércoles por la noche del vicepresidente Jordi Puigneró (Junts) por parte del ‘president’, Pere Aragonès (ERC) ha llevado al partido post convergente a impulsar una consulta a sus bases para decidir si abandona o no el Govern. Este viernes, Aragonès urgía a JxCat a decidir con "celeridad" si sale o no del Govern y apostó por seguir presidiendo un gobierno "centrado y compacto". Desde Junts le dijeron que aún "hay tiempo" para rectificar en sus posiciones y recuperar "el espíritu del 1-O".

Sin un proyecto claro para conseguir la independencia

Pese a que el motivo del cese de Puigneró fue una amenaza no avisada de Junts con una moción de confianza a Aragonès, el trasfondo de la crisis recae en que no hay un proyecto común para alcanzar la independencia de Cataluña, que sigue siendo la principal meta de ambos partidos y lo único que tienen en común. Esquerra no quiere repetir los errores del 1-O y volver a enfrentarse al Estado como entonces y aboga en cambio por un referéndum pactado con el Gobierno y cuyo resultado sí sea legítimo y vinculante. Pero JxCat no renuncia a la consulta de 2017 y cree que es lo suficientemente válida como para retomar la vía unilateral hacia la independencia haga lo que haga el Gobierno español.

La división, los choques y la desconfianza mutua llevan siendo mochila de este Govern desde que arrancó a principios de 2021 pero lo eran ya incluso antes con el Ejecutivo catalán que presidía Quim Torra (el primer ‘president’ tras el ‘procés’ y el 1-O y que acabó inhabilitado por desobediencia), cuando Junts era la principal fuerza en la Generalitat.

Y entretanto, la CUP, el tercer partido independentista de Cataluña, ha dejado hace tiempo de dar apoyo parlamentario al Govern, si bien se alinea más con la posición de Junts respecto a cómo lograr la independencia.