El 'no' a la independencia de Cataluña aumenta en cuatro puntos con respecto a marzo y alcanza el nivel más alto de los últimos siete años. Según el último barómetro trimestral del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, el 52% de los catalanes muestran su negativa a pertenecer a un Estado independiente, superando al 41% que sí lo apoya y el 7% que no responde.

La encuesta, realizada a partir de 2.000 entrevistas domiciliarias entre el 7 de junio y 7 de julio, muestra que el porcentaje de partidarios de la independencia baja en tres puntos respecto a la anterior ola, cuando un 44% declararon apoyarla, y se sitúa en el nivel más bajo de la serie, algo que no se daba desde junio de 2017, cuando fue también del 41%.

En cambio, el porcentaje de ciudadanos contrarios a la independencia es el más alto desde 2015 y sube en cuatro puntos desde la última ola en marzo de 2022, cuando fue del 48%.

La mayoría apuesta por la "vía pactada" frente a la unilateralidad

Tanto los independentistas como los que no lo son piensan mayoritariamente que "debe haber una vía pactada para resolver el conflicto" político, apunta el CEO, que cifra los partidarios de la vía unilateral independentista en el 11%.

Sin embargo, son más los partidarios de la vía negociada en el sector no independentista (un 34%) que en el independentista (un 28%), mientras que un 15% declara que la independencia le es indiferente y un 4% no saben o no contestan.

Preguntados por qué modelo político prefieren, un 34% de los encuestados dice que la independencia de Cataluña y un 22% opta por ser un estado dentro de una España federal, mientras que un 30% se muestra partidario del sistema autonómico y un 8% apoya el regionalismo.

De acuerdo con el CEO, la serie histórica muestra una "relativa estabilidad desde el verano de 2019" en las preferencias de los catalanes desde un punto de vista territorial, si bien observa un "ligero repunte de las opciones autonomista y regionalista".