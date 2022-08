Hay que meterse en los colectores para saber algunas cosas de la salud de una población. Las aguas residuales aportan datos incluso antes de que afloren en análisis clínicos. En Valencia ya lo estaban haciendo antes de que empezara la pandemia de COVID. Pero fue entonces cuando aprovecharon su gran potencial.

"Tanto los sintomáticos como los asintomáticos excretan el virus desde el primer día de infección. En eso consiste realmente el adelanto", explica a Informe Semanal el epidemiólogo Raimundo Seguí, de Global Omnium Grupo de Aguas de Valencia. "Tú, el día que estás tomando la muestra, estás monitorizando una cantidad de infecciones que de llegar a ser constatados por el sistema sanitario, lo van a hacer varios días después", asegura el experto.

En Global Omnium supieron con antelación de la gravedad de la tercera ola, después del puente de octubre de 2020, de las fiestas supercontagiadoras en los colegios mayores y de las residencias con riesgo altísimo. Y no sólo COVID. El campo a explorar es muy amplio. "Somos la primera ciudad de España que está analizando ya el virus de la viruela", dice Seguí refiriéndose a Valencia y a la búsqueda de la viruela del mono en las aguas residuales de la ciudad.

"El futuro a corto medio plazo pasa por secuenciar absolutamente todo lo que esté circulando por una muestra de agua residual y poder servir de alerta, precisamente como hemos vivido con el SARS Cov 2", adelanta el epidemiólogo. Las aguas residuales serán las que digan cuándo acabará esta pandemia, si es que eso llegara a ocurrir. Pero también nos hablan de otras amenazas.

La catedrática de Salud Pública , María Teresa Ruiz Cantero, explica a Informe Semanal que "esto está bastante reconocido" y que además del aumento de la mortalidad por COVID, lo que hubo es un "aumento de mortalidad por enfermedades letales, que por la presión asistencial sanitaria no pudieron ser atendidas". O bien porque los sujetos no fueron los pacientes a demandar atención sanitaria, o bien porque por la presión que conocimos y que no pudieron ser atendidos a tiempo.

Son los muertos indirectos de la pandemia. Pacientes con dolencias graves que no pudieron ser atendidos en el momento. Enfermos crónicos a los que no se mantuvo el seguimiento, que han empeorado y muerto de forma prematura.

Investigación y atención al COVID persistente

En Barcelona se creó la primera asociación de afectadas por COVID persistente. Silvia y Lara estaban en el grupo fundador. Han vivido un calvario, que todavía no tiene fin. Nadie les creía. El sistema achacaba todo a la ansiedad y pretendía resolverlo con ansiolíticos. Para Silvia "es muy importante la perspectiva de género en el colectivo de los enfermos de COVID persistente, porque la mayoría de personas afectadas son mujeres".

“El acompañamiento a las personas con COVID persistente tiene que ser desde la primaria“

Silvia y Lara explican a sanitarios que están investigando el tema cuáles son sus demandas: "un acompañamiento desde la primaria. Si hay que derivar a una especialización por alguna patología concreta derivada de la COVID persistente, de acuerdo, pero el acompañamiento tiene que ser desde la primaria", dice Lara.

Silvia ha estado 18 meses de baja. Le hacen el seguimiento en la unidad especial de COVID persistente del hospital Can Ruti, la primera que se creó en Barcelona. Su experiencia con el sistema sanitario no es muy alentadora: "Sí, me he sentido abandonada y maltratada por la comunidad médica. No por todo el mundo, pero sí que nos hemos sentido maltratados y abandonados. Ha estigmatizado a las mujeres, sobre todo por el hecho de ser mujeres y tener una enfermedad nueva que nadie conoce".

Los pacientes piden que se invierta más dinero en investigar su enfermedad. Y más empatía. "Porque de momento no hay cura, pero hay muchas enfermedades incurables que reciben acompañamiento y nosotros recibimos incredulidad o falta de empatía", recalca Lara. "Necesitamos este acompañamiento y evidentemente que se investigue porque la pandemia no ha terminado, porque han terminado los casos graves, las muertes, afortunadamente. Pero hay una segunda pandemia de miles y miles de personas que estamos incapacitadas", reclama esta persona con COVID persistente.