Las muertes globales provocadas por la pandemia de coronavirus pueden ser tres veces mayores de lo que reflejan las cifras oficiales y llegar hasta 18,2 millones de fallecidos, según un estudio publicado este jueves en la revista científica The Lancet y coordinado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones Sanitarias de Washington (EE.UU.).

Los datos disponibles hasta ahora reflejan 5,9 millones de muertes entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Pero los investigadores señalan que han perdido la vida 120 personas más por cada 100.000 habitantes.

“NEW—Global estimates of #ExcessDeaths indicates that 18.2 million people may have died because of the #COVID19 pandemic by December 31, 2021, according to our analysis published in @TheLancethttps://t.co/SJyf0XFVsL pic.twitter.com/Gflgx7ezXj“