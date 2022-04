La atención primaria llega este año a su día anual más tocada que nunca tras dos años de pandemia, con graves carencias de recursos humanos y económicos en toda España, aunque con grandes diferencias por comunidades autónomas, que generan desigualdades territoriales muy acusadas en las prestaciones del primer nivel asistencial. Especialmente en Madrid, la "más desfinanciada, la que dedica menos gasto por habitante y año y la que tiene la intención de destinar menos presupuesto este 2022". Por detrás de esta se encuentran Baleares y Cataluña que, aunque este año han hecho "un esfuerzo por mejorar, de momento siguen teniendo una situación muy mala".

Con motivo del Día de la Atención Primaria, que se celebra este martes 12 de abril, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FDASP) ha presentado el informe La atención primaria en las comunidades autónomas relativo a 2022, en el que se refleja que "la atención primaria continúa sin ser una prioridad en el sistema sanitario". La FADSP ha denunciado que el gasto sanitario en atención primaria "sigue siendo bajo" en las comunidades autónomas, ya que el porcentaje con respecto al gasto sanitario público total todavía está por debajo del de 2010 (0,74 puntos menos en 2019).

La atención primaria ha pasado de ser la "hermana pobre" a la "hermana paupérrima" del sistema sanitario, con problemas de infrafinanciación "gravísimos", demoras en las citas "intolerables" y enormes desigualdades entre comunidades, algunas en una situación "crítica" e incluso "intolerable" como Madrid y Baleares. Esta es la interpretación que hace la FADSP de su informe, que mide la evolución de la financiación y el gasto sanitario, los recursos, la actividad, el gasto farmacéutico por recetas y la opinión de la ciudadanía sobre este nivel asistencial.

Su principal conclusión es que, si la atención primaria ya empezó la pandemia "muy debilitada" por los recortes, la crisis sanitaria no ha hecho más que "agravar las cosas y llevarla a una situación critica", ha lamentado el portavoz de la federación, Marciano Sánchez-Bayle.

Menor gasto y presupuesto que en 2010

¿Cuánto gastaron las comunidades en 2019, el último año consolidado disponible, para la atención primaria? El promedio fue el 14,16% del gasto sanitario público, una cifra 0,24 puntos superior a la de 2018 pero aún 0,74 puntos inferior a la de 2010. El crecimiento se dio en todas las comunidades menos Castilla-La Mancha, Madrid y Asturias.

La que más desembolsó fue Andalucía (18,01%), seguida de Extremadura (16,16%) y la Comunidad Valenciana (15,09%). En el otro extremo, Baleares y Madrid (11,21%), Asturias (11,95%) y Galicia (11,96%).

También en el gasto por habitante se ha producido un pequeño aumento de 4,28 euros hasta llegar a los 211, incremento que se dio en casi todas las comunidades menos Asturias, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha. Las diferencias entre ellas son notables. Un total de 10 superan la media: Extremadura (272,48); País Vasco (267,84); Castilla y León (262,45); Navarra (250,71); Cantabria (230,18); Murcia (229,32); Andalucía (227,16); Comunidad Valenciana (223,03); Aragón (214,66) y La Rioja (217,97).

Las demás están bastante alejadas, sobre todo Madrid (150,08 euros, es decir, 60,93 menos que el año anterior); Baleares (174,05) y Galicia (188,16), diferencias que llevan, "inevitablemente", a "grandes desigualdades en las prestaciones de Atención Primaria".

¿Y cuánto han presupuestado este año? Lo primero, hay que tener en cuenta que se trata de presupuesto y no de gasto real, que suele acabar siendo mayor. Los datos tienen otra limitación, y es que los de Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco no están desagregados para este nivel asistencial. Bajo estas premisas, la FADSP ha observado un crecimiento del 0,77 sobre el gasto de 2019, hasta llegar al 14,93% de media nacional. Pero no de forma homogénea, si bien la Federación advierte de que la densidad de población, la dispersión o el envejecimiento impone costes distintos de la asistencia sanitaria.

Así, los porcentajes se mueven entre el 17,1% de Extremadura, la que más dedica a la atención primaria en sus cuentas de 2022, y el 10,73% de Madrid, la que menos. Por encima de la media, Cataluña (16,8%); Castilla y León (16,25%); Cantabria (16,18%); Asturias (16,14%); La Rioja (15,36%); Navarra y Andalucía (ambas 15,27%). Por debajo, Murcia (14,6%); Galicia (13,18%) y Baleares (12%).