La mayoría de los españoles no han percibido mejoras en las listas de esperas para citas médicas en el último año, según el primer barómetro sanitario realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio destaca que nueve de cada diez personas ingresadas en los hospitales en el último año estiman que la atención recibida ha sido "muy buena o buena". Ocho de cada diez opinan lo mismo sobre la atención primaria y las consultas a especialistas.

Al ser preguntados por su satisfacción o insatisfacción con la sanidad pública, la nota media que se desprende es de un 6,46 sobre diez.

En cuanto a la demora para conseguir atención médica o sanitaria, un 42 % de los encuestados creen que ha empeorado en el último año, el 34 % asegura que sigue igual y solo un 11 % afirma que sí ha mejorado.

El tiempo que pasó desde que se solicitó la cita médica en el centro de salud fue de más de un día en el 66 % de los casos y el 25 % de los entrevistados tuvo que esperar entre once y más días.

En el caso de los derivados desde atención primaria al especialista, el 40 % tuvieron que esperar entre uno y tres meses, el 36 % más de tres meses y solo un 22 % menos de un mes.

Atención telefónica y videoconsultas

Casi ocho de cada diez personas que han tenido cita con su médico de familia en el último año han hecho la consulta por teléfono. De ellos, el 40 % está muy o bastante satisfecho, 32 % "algo" satisfecho y el 27 % poco o nada.

Entre la minoría de personas que han tenido algún problema de salud y no han podido consultarlo con los servicios sanitarios (un 16 %), la respuesta más frecuente es que no pudieron contactar con el centro médico o cuando lo consiguieron ya no lo necesitaban.

A las personas que en los últimos doce meses han tenido alguna consulta con su médico de familia se les ha preguntado si utilizarían la videoconsulta si se les ofreciera y un 53 % afirma que sí, mientras el 33 % asegura que no lo haría.

Solo un 3 % ha consultado con el especialista los problemas y secuelas físicas o psicológicas del COVID-19 en su última visita.

El Centro de Investigaciones Sociológicas ha realizado la primera oleada del barómetro sanitario de 2022 en el que se ha sondeado a 7.800 ciudadanos de todo el país sobre el funcionamiento del sistema sanitario en España durante el último año.