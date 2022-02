Claudia tiene 8 años y adora bailar zumba y ballet, pero ha dejado de practicar por sus dolores. Guille, con 14, sueña con llegar a estudiar ingeniería informática en el MIT de Estados Unidos, pero le preocupa quedarse rezagado en las clases y que se le escapen las becas. Ambos padecen COVID persistente desde hace meses y, junto a sus familias, se preguntan hasta cuándo el coronavirus va a seguir siendo una piedra en el camino.

“Los mayores con COVID persistente hacemos más ruido porque estamos de baja y tenemos más peso para el Estado, pero los niños son los grandes olvidados”, afirma la madre de Claudia, Belén, quien también está diagnosticada de la enfermedad. Echa en falta más atención específica y la comprensión social, porque sus síntomas a menudo se malinterpretan como “invenciones” infantiles para no ir al colegio.

El difícil diagnóstico del COVID persistente en niños

El COVID apareció en la vida de Guille en febrero de 2021, en forma de “fiebre y un dolor de cabeza cada vez peor”. El diagnóstico tardó en llegar, porque los test de antígenos eran negativos, pero una analítica de anticuerpos confirmó más tarde que había tenido el virus. “Empezó a aparecer la fatiga. Me costaba respirar cuando me movía, tenía niebla mental, mucho cansancio, mareos…”, cuenta a RTVE.es al teléfono, en Madrid. Desde entonces, ha pasado temporadas en las que casi desfallecía con solo salir a dar un paseo, tenía lapsus mentales y sufría fuertes cefaleas. “Un día fue al patio del colegio un rato a ver a sus amigos y volvió llorando del dolor. Decía que gritaban mucho y no lo podía soportar”, añade su madre, María.

Se estima que un 10 % de los adultos con COVID-19 desarrollan síntomas persistentes, pero la prevalencia en niños es todavía una incógnita, con cifras muy divergentes en los escasos estudios publicados. “En niños pequeños se habla de que afecta a alrededor de un 4 % y, a medida que va aumentando la edad, la prevalencia se va pareciendo más a la de los adultos”, señala Pilar Rodríguez Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). En su opinión, esto se debe a un “infradiagnóstico” de los menores, sobre todo, de los más pequeños. Primero, porque muchas veces pasan la infección de forma “asintomática”, no hay diagnóstico de COVID y resulta difícil asociar la persistencia de síntomas con el virus. Y en segundo lugar, porque “es muy difícil pedirle a un niño de cuatro años que explique qué es la niebla mental”. ¿Tiene problemas de aprendizaje o es un síntoma de algo más?, se preguntan médicos y familias.

También el retraso en la definición de la enfermedad ha jugado en contra, pero en hospitales como el Germans Trias i Pujol de Barcelona han podido observar los efectos sobre el terreno, con una unidad pediátrica específica para el COVID persistente. “Característicamente, tienen fatiga, que puede ser física y mental. También la sensación de que les cuesta respirar, taquicardias, palpitaciones… Es muy frecuente que tengan dolores de cabeza, que pueden ser muy intensos y difíciles de controlar con analgésicos convencionales, y dolores de barriga. En ocasiones, aparece también sensibilidad y coloración de la piel...”, enumera la pediatra María Méndez, quien dirige la unidad catalana. Hay un abanico amplio de síntomas, pero sin duda “tiene un impacto muy importante a nivel social y académico”.

El perfil de los pacientes también es variado: desde niños de cinco hasta jóvenes de 18. “La edad media es de 13 años”, indica. “También hay un predominio del sexo femenino, pero no está tan marcado como en adultos”, donde ocho de cada diez diagnósticos corresponden a mujeres. Además, no se han descrito factores de riesgo más allá de las alergias. Por lo demás, prosigue Méndez, “son niños sanos, que no tienen ningún condicionante, ni son obesos ni hipertensos”.