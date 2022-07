La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que no acudirá este viernes a la reunión con las entidades financieras con la intención de negociar el impuesto a la banca, ya que se trata de una decisión "que está tomada" y, en estos momentos de inestabilidad económica, a su juicio es necesario que "arrimen el hombro". No obstante, ha pedido "no criminalizar" al sector, pues "juegan un papel fundamental para el buen funcionamiento de nuestra economía".

La vicepresidenta se reúne este viernes con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y los máximos representantes de las patronales bancarias y grandes entidades para abordar este asunto y la situación económica del país. En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Calviño ha señalado que van a tener "un intercambio de puntos de vista" y se ha mostrado confiada en que sea un encuentro "constructivo".

"Está claro que los representantes de las entidades financieras defienden sus intereses y el Gobierno, el interés general. El punto de vista es muy diferente, pero desde el Gobierno lo tenemos claro: todos tenemos que arrimar el hombro, especialmente los sectores que están teniendo un beneficio extraordinario", ha recalcado.

Calviño se refería así a la intención del Gobierno de crear dos impuestos extraordinarios a las entidades financieras y las grandes compañías energéticas por un periodo de dos años, con los que espera recaudar 7.000 millones de euros, tal como anunció en el debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida ha sido criticada por el sector y se han sucedido los temores de que pueda ser repercutido en los ciudadanos.

En su opinión, las entidades financieras "son las primeras interesadas en que se recaude esta contribución y que no tenga un impacto negativo ni sobre la solvencia ni sobre los clientes", y no solo por "una cuestión de reputación". En todo caso, ha dicho la titular de Asuntos Económicos, si hubiese una acción concertada de la banca para repercutir el impuesto a los ciudadanos "actuaría la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".

Preguntada por las declaraciones en RNE del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, sobre la idea de tipificar como delito que la banca repercuta el impuesto en el ciudadano, ha señalado: "A ver si todos trabajamos en la misma dirección, tratando de tener un clima constructivo, que es lo que España necesita".

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha defendido el impuesto extraordinario que el Gobierno prevé aplicar a la banca y ha asegurado que el sector financiero español está "infragravado" respecto al resto de actividades económicas. En una entrevista este viernes en Antena 3, Escrivá ha afirmado que son necesarios tanto a nivel estructural -por esa diferencia impositiva respecto a otros sectores- como a nivel coyuntural para apoyar el despliegue de un escudo social.