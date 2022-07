La propia Von der Leyen ha reconocido que esta reducción del 15 % "es pedir mucho" a los socios comunitarios, pero ha alertado de que, en caso de producirse el corte de suministro por parte de Rusia, "todos van a sufrir las consecuencias" en mayor o menor medida. Por ello, ha pedido "unidad" y solidaridad", pues a su juicio "el peor enemigo de la UE sería la fragmentación".

"Es importante que todos los Estados contribuyan ahorrando, almacenando y estén dispuestos a repartir el gas con sus vecinos si es necesario", ha insistido. De momento, un total de 11 Estados se encuentran en "situación de alerta temprana" respecto a sus reservas de gas y otro de ellos, Alemania, en "alerta". "Rusia está de modo calculador presionándonos (...) Tenemos que continuar con los preparativos", ha sentenciado la presidenta.

“Russia is using gas as a weapon.



We have to address our energy security at EU level.



We learnt from the pandemic that if we act in unity, we can address any crisis.



So let's act together to reduce gas use and provide a safety net for all EU countries. https://t.co/Or53o1Acer“