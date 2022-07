La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que no acudirá este viernes a la reunión con las entidades financieras con la intención de negociar el impuesto a la banca, ya que se trata de una decisión "que está tomada" y, en estos momentos de inestabilidad económica, a su juicio es necesario que "arrimen el hombro". No obstante, ha pedido "no criminalizar" al sector, pues "juegan un papel fundamental para el buen funcionamiento de nuestra economía".

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Calviño ha defendido la situación económica del país frente a aquellos que están "anunciando catástrofes". Según ha explicado, España "está en una situación relativamente positiva”, pues todos los organismos internacionales prevén que la economía crezca este año por encima del 4 % y del 2 % el próximo. Si bien, ha reconocido que “hay una ralentización”, con el crecimiento a la baja y la inflación al alza.

Y, sobre el plan de ahorro energético de la Comisión Europea, la vicepresidenta ha recalcado que España "va a ser solidaria con el resto de Europa", pero desde su punto de vista "hay que hacerlo con medidas eficaces". "No puede plantearse la solidaridad partiendo de un recorte para el consumo de gas igual para todos", ha sentenciado.

Foto: RTVE