Seis meses sin derechos en el Afganistán de los talibanes: "Solo aspiro a vivir como un ser humano"

Desasosiego, miedo, incertidumbre, violación de derechos fundamentales y detenciones arbitrarias son algunos de los temas que protagonizan las crónicas que, estos últimos seis meses, ha publicado el periodista Shikib Ahmad desde Kabul. El periodista recuerda el 15 de agosto de 2021 con emoción seis meses después de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. “Desde el primer día fui testigo del miedo en los ojos de todos”, recuerda a RTVE.es.

Desde la invasión soviética en 1979, el país asiático lleva más de 40 años de conflicto y sufrimiento. La población ya conocía al grupo islamista que fue derrocado del poder en 2001, tras una incursión militar liderada por Estados Unidos, pero poco a poco volvió ganando fuerza a lo largo y ancho del territorio. Hace seis meses el régimen talibán declaró la victoria después de que el expresidente afgano, Ashraf Ghani, abandonara el país y su gobierno, auspiciado por la comunidad internacional, colapsara. Seis meses después, con voces dentro y fuera del país hacemos un balance sobre el deterioro en materia de derechos y libertades.

“Para el régimen todo aquel que informa es espía”

Miles de personas, desesperadas, se agolpaban en el aeropuerto de Kabul a mediados de agosto para huir del régimen. Ahmad decidió quedarse para contarlo y, seis meses después, comprueba cómo su vida pende un hilo. Fue uno de los nueve periodistas arrestados el pasado 29 de diciembre mientras cubría una manifestación. “Para el régimen todo aquel que informa es espía”, aclara. Reporteros Sin Fronteras calcula que, desde el 15 de agosto de 2021, al menos 50 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido detenidos por la policía o el Istikhbarat, la inteligencia talibán.

El 19 de septiembre el régimen desglosó, en una reunión con los medios de comunicación, 11 reglas del periodismo que prohíben emitir o publicar historias que sean “contrarias al islam”, “insulten a las figuras nacionales” y determinan el regreso al control de las noticias y la censura previa. Desde entonces, Afganistán se ha ido convirtiendo en agujero negro informativo en el que los medios impresos se han extinguido y el 70 % de reporteros han dejado de trabajar.

“Ya no tenemos sentimientos, estamos atrapados en la narrativa del miedo, todos los días me llega información de arrestos a periodistas”, explica el joven de 27 años. Quiere incidir en que hay profesionales de la información en paradero desconocido y que muchos trabajan a escondidas. “La situación de los medios y sus profesionales es catastrófica y ha empeorado en los últimos dos meses”, zanja Ahmad. La prensa se enfrenta a nuevas restricciones del Ministerio de Promoción de la Virtud y Represión del Vicio, el encargado de velar por el respeto de la sharia en el ámbito público y de hacer cumplir la doctrina coránica de “ordenar el bien y prohibir el mal”. Y las mujeres y periodistas somos el mal”, interrumpe Parwin Darwin.

Intenta hablar con RTVE.es en español. Está en Valencia, tiene 20 años y justo antes de cursar su último año de carrera en Periodismo llegaron los talibanes y tuvo que marcharse. Pertenece a la minoría Hazara y estudiaba en la Universidad de Kabul. Todo lo que expone Ahmad le confirma que hizo lo correcto al abandonar su país. “Mi padre falleció y me entristece que no haya podido sacar conmigo ningún recuerdo de él. Se quedó allí su memoria y todas las cosas que me hacían sentirle cerca”. Ahora recuerda las dificultades de una marcha no planificada: “Fue todo muy precipitado”.

En su móvil enseña fotografías con sus compañeras de la facultad que ahora apenas salen de casa. Su universidad, por ahora, no la pisan las mujeres. Le preocupa mucho si podrá cumplir con el sueño de convertirse en periodista: “Yo quería ser una gran periodista en mi país, pero ahora no sé que pasará”, dice al intentar plantearse el futuro, mientras asegura estar muy centrada en estudiar español.

“Yo quería ser una gran periodista en mi país, pero ahora no sé que pasará“

En el escenario afgano no se contempla el sueño de Darwin. Las detenciones, según RSF, suelen producirse cuando los periodistas cubren manifestaciones callejeras de mujeres en la capital. A las mujeres en los medios les exigen llevar el hiyab. Según el Centro para la Protección de las Mujeres Periodistas Afganas, el 80% de las mujeres periodistas se ha quedado en paro desde la llegada al poder de los talibanes.

“A veces tengo la duda sobre de si tenía que haberme quedado”, se pregunta Darwin. “Pero nos odian a las mujeres. Los talibanes no son humanos”, asevera. Espera que la comunidad internacional no olvide a su pueblo. Ahmad asiente y cuenta que como freelance para medios internacionales ha notado que la demanda informativa sobre su país ha ido cayendo paulatinamente en los últimos meses. “Cada día tengo más claro que no habrá futuro para alguien como yo y que tengo que dejar todo lo que estudié y empezar como jornalero”, dice con voz seria. Los dos comparten la incapacidad de imaginarse el futuro de su país.