Los talibanes detienen a dos mujeres activistas en Kabul

La detención de Mursal Ayar y la doctora Zahra Mohammadi han sido denunciadas por la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA), que ha instado al Gobierno de los talibanes a que liberen a las mujeres, así como a revelar el motivo del arresto.

"La UNAMA ha solicitado información urgente hoy al Ministerio del Interior (afgano) sobre las detenciones reportadas en las últimas 24 horas por los talibanes de otras dos mujeres activistas en Kabul. La ONU reitera su llamamiento para que todas las activistas y familiares de las mujeres 'desaparecidas' sean liberados", ha publicado la organización en Twitter.

“Urgent information sought from @moiafghanistan today by UNAMA on latest reported detentions over last 24hrs by the Taliban of a further two women activists in Kabul. UN repeats its call for all 'disappeared' women activists & relatives to be released. pic.twitter.com/nYeqoQGB8b“