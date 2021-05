El precio de nacer niña en Afganistán: "Mis padres me convirtieron en niño para poder estudiar"

Ser niña era un secreto. Ir a escuela, un secreto mayor. Cuando tenía seis años, Shabana Basij-Rasikh se vio obligada a esconder su identidad fuera de casa. Las calles de Kabul estaban prohibidas para mujeres y niñas que no fueran acompañadas por sus tutores varones. Los talibanes tomaron el poder en 1996 cuando Shabana estaba a punto de matricularse en la escuela. Las normas del régimen islamista prohibían a las mujeres asomarse por las ventanas de sus hogares. Tampoco podían acudir solas a un hospital ni mucho menos a una escuela.

Sus padres se aferraron a la tradición Bacha Posh en dari, que significa literalmente “vestir de niño”, una costumbre afgana muy antigua por la que las mujeres que no tienen hijos varones convierten a la hija más pequeña en un niño, en una sociedad donde no tener un hijo varón no está bien visto e incluso se considera una maldición. Este proceso se interrumpe cuando la niña llega a la pubertad.

Tradiciones que aún persisten en una sociedad en la que las mujeres no consiguen levantar cabeza. La historia de Shabana Basij-Rasikh es un ejemplo al igual que la de Nadia Ghulam. Vivió durante 10 años con la identidad de su hermano para traer el pan a casa. Por ser mujeres, ni ella ni su madre ni sus hermanas podían trabajar.

"Recuerdo perfectamente que me sentaba en el suelo con mi libreta y que había tantas niñas que daba la sensación de que no cabíamos en esa diminuta aula", afirma. La casa era demasiado pequeña. "En la actualidad muchas niñas no pueden estudiar ; eso sigue siendo una realidad", asegura.

"Había momentos que pasábamos mucho miedo y vivíamos constantemente asustadas. Pero está presion no era todo el tiempo; yo recuerdo que me divertí mucho en esa escuela clandestina donde conocí a mi mejor amiga", relata Basij-Rasikh, en una entrevista con Rtve.es.

Las negociaciones de paz entre los talibanes y el Gobierno, iniciadas en septiembre de 2020 , no han tenido éxito. No ha habido alto el fuego ni reducción de la violencia, que más bien ha incrementado desde comienzo de año. Las mujeres exigieron estar en la mesa de las negociaciones para no permitir que se retrocediera en sus derechos . Ahora no pueden disimular la preocupación por su futuro. Temen la devastación de lo poco conseguido en los últimos años. Se trata de un territorio donde la violencia se ha “normalizado”. Ellas no quieren ser de nuevo las víctimas de un nuevo conflicto.

Nadia y su madre vivían cada día con vida como un regalo. "Mi madre estaba muy nerviosa y con mucho miedo. Mi vida no era fácil, salía de casa y no sabía si iba a volver" , asegura.

"Nos dijeron que las mujeres no podían salir de casa, no podían trabajar y no podían soñar. Entonces pensé que yo podía ser el hombre de mi familia. Me visto hoy mismo de chico y voy a trabajar. Durante 10 años me convertí en mi hermano para traer el pan casa. Lo hice por el mero hecho de querer vivir" , relata, a Rtve.es.

Le gusta el cine. Lograba colarse en sótanos clandestinos con televisores pequeños en blanco y negro. " Me dejaban entrar y veía de vez en cuando alguna película. Me apasiona la lectura y ser hombre, también me permitía leer" . Nadia hoy tiene varios libros publicados en los que intenta relatar todo lo vivido.

Sin embargo, su puzle interior sigue sin ordenarse: "Estos años aquí han sido muy duros. Hay momentos de desesperación y tristeza. A veces pienso que si me hiciera un corte en la piel los demás podrían ver lo podrida que estoy por dentro. Me ha resultado agotador sobrevivir y ahora contar todo lo que llevo vivido".

Trabajando para una ONG conoció a la periodista española Mónica Bernabé, quién se ofreció a ayudarla a salir del país. " Mónica me sacó de allí y me salvó del suicidio". Ghulam lleva más de 15 años en España . En los últimos cinco meses se ha sometido a intensos tratamientos. "Mis heridas físicas eran visibles. Todos veían a una mujer con la cara quemada a la que tenían que ayudar", describe.

La educación de las mujeres, de nuevo bajo amenaza

La constitución afgana garantiza el derecho a la educación para las mujeres en su artículo 43 y el derecho al trabajo en el artículo 48. Estos derechos vuelven a estar amenazados. Shabana, tras la caída el régimen talibán, tuvo la oportunidad de estudiar con una beca en Estados Unidos dentro del programa de intercambio, Youth Exchange and Study (YES). Terminó su formación, volvió a Afganistán y abrió su propio internado.

"El 63% de las adolescentes de mi país no saben leer", sentencia Basij-Rasikh con los datos en la mano. La Agencia de la ONU para la Infancia (UNICEF) estima que 3,7 millones de niños no asisten a la escuela en Afganistán, el 60% de ellos son niñas. Según los datos oficiales, de los 300.000 jóvenes que estudian en Afganistán solo el 25 % son mujeres y de todas solo un 20 % sabe leer y escribir.

"Las niñas en Afganistán se enfrentan a barreras socioculturales. En una familia sin recursos se prima la educación del niño frente a la de la niña; las tasas del matrimonio infantil son muy altas. El 17 % de las mujeres casadas reconoce haber contraído matrimonio antes de los 15 años; otra barrera, por ejemplo, es la menstruación porque no todas las escuelas cuentan con letrinas separadas, lo que impide a las niñas tener acceso a la higiene", explica, a Rtve.es, Lorena Cobas, especialista en programas y emergencias de UNICEF.

La fundadora de SOLA considera que otro factor que no favorece a la educación de las mujeres es la falta de maestras mujeres. "Sabiendo esto consideré el hecho de que hay 34 provincias en Afganistán, y en 17 de ellas, es decir, en la mitad, menos del 20% de los docentes son mujeres", concluye. El valor que tiene SOLA es que, al ser un internado, se convierte en un espacio seguro para que las niñas puedan estudiar y desarrollar actividades creativas y el pensamiento crítico.

Ghulam también se dedica en cuerpo y alma a fomentar la educación en su país a través de su organización Ponts Per La Pau. Hasta los 17 años, ella no sabía ni leer ni escribir. Venir a España le permitió comenzar desde cero sus estudios; actualmente es Educadora Social y se está especializando en Cooperación y Desarrollo Internacional. "La educación es como un mar porque cuando entras no ves la profundidad. Yo a medida que he avanzado en mis estudios, me doy cuenta de que no sé nada y que necesito aprender más y más", concluye.

La pandemia también agrava la precariedad de sus vidas. Afganistán enfrenta el coronavirus con un sistema sanitario muy precario y "la pandemia también es una crisis para la infancia. Los niños son los que trabajan. Las medidas de contención y el confinamiento aumentan la violencia en los hogares. Ellas no saben cómo llegar a los servicios de protección social; muchas no pueden acudir presencialmente. No hay un teléfono, a veces, ni siquiera un cuarto separado", asegura la portavoz de UNICEF.

Tradiciones como la de Bacha Posh se siguen dando a día de hoy; es uno de los mecanismos con los que las familias pueden afrontar su cruel realidad, aunque a la larga pueden ser negativos para las pequeñas travestidas, ya que las secuelas emocionales pueden marcar su vida para siempre.