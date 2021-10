Los talibanes han disuelto oficialmente el ministerio afgano para Asuntos de la Mujer, y en su lugar han creado el ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que se encargará de la rígida implementación de las normas islámicas y a cuyo frente estará Mohamad Khalid.

“Se ha abolido el Ministerio de la Mujer, los talibanes nos dijeron que ya no hay ningún ministerio para la mujer y que este se convierte en el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”, ha dicho a Efe Islamuddin, exfuncionaria de la desaparecida institución.

La eliminación de esta cartera ha quedado oficializada este viernes por las autoridades del Gobierno islamista con la instalación de un nuevo letrero en el que se lee: "Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio del Emirato Islámico de Afganistán".

Decenas de empleados acudieron este jueves a sus oficinas para reanudar su trabajo, pero los talibanes “no nos permitieron entrar en el ministerio”, dijo Islamuddin.

Durante las últimas dos décadas, la institución tuvo como misión desarrollar políticas, promover los derechos, eliminar la violencia y la discriminación contra la mujer, así como promover su participación activa en la vida social y política de Afganistán . “Cuando los talibanes asumieron el poder, pensamos que habían cambiado, pero lamentablemente no vemos cambios en las opiniones y actos de los talibanes", ha dicho a Efe Dadras, exempleada del ministerio y activista por los derechos de las mujeres.

"Lo perdimos todo"

“¿Dónde está esa comunidad internacional que estuvo hablando de los derechos de las mujeres en los últimos 20 años, hoy nos quedamos atrás y solas, nadie nos escucha”, ha explicado la activista. Para Dadras la llegada de los talibanes, junto a la exclusión de las mujeres del Gobierno, y la pérdida del terreno ganado en los últimos 20 años, deja un camino incierto para el futuro de sus hijas, y las próximas generaciones femeninas de Afganistán.

"¿Por qué la comunidad internacional no nos apoya? Las mujeres lo hemos perdido todo, no tenemos a nadie que nos apoye”, lamenta. A pesar de todo, algunas activistas creen que estás acciones no podrán silenciar las exigencias de las mujeres.

“No sé por cuánto tiempo vamos a ser testigos de la eliminación de la identidad y el papel de la mujer. Los talibanes deben convencerse de que no podrán eliminar y silenciar a las mujeres mediante la eliminación de un ministerio”, ha dicho a Efe la activista Basira Taheri. “Estoy segura de que las mujeres intentarán encontrar la manera de salir de este país”, ha asegurado.