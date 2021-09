Las mujeres afganas han salido a las calles para alzar su voz en Kabul contra el régimen talibán instalado en el país desde que el pasado 15 de agosto tomaron el control y tras la retirada, veinte años después, de las tropas estadounidenses. Decenas de mujeres han desafiado un día más al poder talibán y han alzado su voz, para denunciar la amenaza de sus derechos básicos, como la educación y el trabajo, por las decisiones de un Gobierno islamista donde no hay mujeres.

En Kabul, toda una generación de mujeres, que en los últimos veinte años han podido estudiar y trabajar y no quieren renunciar a los avances logrados, ha respondido con manifestaciones minoritarias en las calles, visibles ya apenas unos días después del regreso de los talibanes, y siguen saliendo para exigir representación en la nueva administración y reivindicar sus derechos, pese a la amenaza de los golpes con los que los talibanes tratan de dispersarlas.

Las manifestaciones de mujeres en las calles no han cesado en los últimos días. Fuerzas especiales talibanes vestidas de camuflaje dispararon sus armas al aire el pasado sábado para poner fin a una marcha en Kabul que exigía igualdad.

Los talibanes prohíben a las mujeres practicar deporte

De momento, los talibanes han anunciado que prohibirán a las mujeres jugar al cricket, popular en Afganistán, y participar en otros deportes, según ha asegurado el portavoz talibán Ahmadullah Wasiq a la cadena australiana SBS a la que cita Reuters. "Se expondrán y no seguirán el código de vestimenta y el Islam no lo permite", ha dicho el portavoz que además considera que "no necesitan deporte".

"Todos los afganos sin distinción tienen derecho a vivir con dignidad y paz", ha dicho el líder supremo Hibatullah Akhundzada, que no ha hecho mención a la situación de las mujeres.

Los miembros clave del nuevo Gobierno interino de Afganistán pertenecen todos a la formación islamista, a pesar de la promesa de un nuevo Ejecutivo "inclusivo". Cinco de los nuevos miembros del Gobierno han estado presos en la cárcel estadounidense de Guantánamo. Los talibanes se debaten entre aplicar la concepción ultra conservadora de la ley islámica, muy próxima a la de Arabia Saudita, donde las mujeres votaron por primera vez en 2015, y la necesidad de hacer gestos para lograr ayuda económica internacional ahora congelada.

Precisamente, Arabia Saudí, junto a Pakistán y Emiratos Árabes Unidos, fueron los únicos países que reconocieron el primer gobierno de los talibanes a finales de la década de 1990, cuando los islamistas impusieron sus propias leyes, caracterizadas por un puritanismo religioso extremo y el atropello de los derechos humanos.