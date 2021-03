15:13

El exdirigente de Ciudadanos y exportavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, no descarta participar en un mitin de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Cantó también ha augurado que su hasta ahora formación se quedará sin representación en la Asamblea tras los comicios del 4 de mayo y ha llamado al "voto útil" contra la izquierda. "Lo que va a pasar es que Aguado no va a entrar. Por eso dije en la Ejecutiva (de Cs) que no debíamos ir en ningún caso en solitario en la Comunidad de Madrid por una razón táctica, más allá de la ideológica, que yo creo que hay que ir con el PP y sumar, porque si no entras en Madrid, el partido está muerto", ha declarado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.