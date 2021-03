El Gobierno andaluz, formado por PP y Cs, ha aprobado este martes un "acuerdo de garantía de estabilidad" con el que se compromete, entre otras cuestiones, a agotar la legislatura y a no favorecer ni aceptar "ningún trasvase" de diputados de los dos grupos parlamentarios.

El acuerdo lo han presentado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el vicepresidente, Juan Marín (Cs), y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo (PP), escenificando así la estabilidad entre las dos formaciones en el Ejecutivo ante la agitada situación política que se vive en el país.

Este mismo martes, el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo, ha anunciado que deja el partido ante la "deriva insensata" de la formación naranja y también la diputada Marta Marbán ha anunciado que abandona porque no se "identifica con lo que está pasando dentro de Ciudadanos".

Compromiso de que no se produzcan "trasvases" entre formaciones

El acuerdo que este martes han dejado escrito PP y Cs en Andalucía se garantiza que "las prioridades de Gobierno y los objetivos de la legislatura siguen inalterables" y se afirma que la estabilidad "ha sido, es y será uno de los principales activos del Ejecutivo andaluz".

Entre los compromisos,se menciona el acuerdo para "agotar la XI legislatura", el "respeto a la autonomía de los dos partidos que integran el Gobierno, "con el compromiso de que no se produzca ningún trasvase entre cargos de las formaciones políticas con representación parlamentaria".

A esos dos puntos le siguen el "blindaje de la sanidad, la educación y las políticas sociales" y el "cumplimiento de la hoja de ruta de reactivación económica", mientras que el quinto y último punto que contiene el acuerdo alude a una "profundización en la regeneración democrática y la política de reformas, tras décadas de mala gestión y corrupción de los gobiernos socialistas en Andalucía".

Marín ya había incidido en los últimos días en que en Andalucía "hay estabilidad" y este lunes aseguró tras el comité ejecutivo de su partido que no piensa abandonarlo: "Terminaré en este partido, como he anunciado en muchas ocasiones, y de aquí me iré a mi casa", dijo el vicepresidente del Gobierno andaluz.

En alusión a las últimas salidas de este partido, como la del ex secretario de organización, Fran Hervías, quien va a ingresar en el PP, afirmó que "esas personas no son de Cs, nunca lo han sido".