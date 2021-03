La convocatoria electoral del 4 de mayo en Madrid ha entrado de lleno en el Congreso de los Diputados este miércoles con perfume de precampaña tras una semana frenética en la política nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder de la oposición, Pablo Casado, sus “malas artes” en “corrupción y transfuguismo”, mientras que el líder del PP le ha acusado de “conspirar” en regiones como Madrid y en Murcia y le ha advertido: “Gobernar no es usar el BOE como un guion de Juego de Tronos ni a los ciudadanos como jugadores de una partida de ajedrez”.

La de este miércoles es la primera sesión de control al Ejecutivo después de la moción de censura que Ciudadanos y el PSOE presentaron en Murcia la semana pasada, una iniciativa que desencadenó un dominó de acontecimientos que siguió con la expulsión de Ciudadanos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y el adelanto electoral, con la candidatura del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, para disputarle la Presidencia y con una ruptura total entre PP y Ciudadanos. Crisis que llegó después de que el PP pactase con tres diputados del partido naranja su rebelión contra la moción de censura, con el transvase de dirigentes de Cs al PP y que ha acabado con la dimisión de otros líderes del partido de Inés Arrimadas, como Toni Cantó.

La pregunta de Casado para iniciar el debate parecía sencilla: “¿Cómo valora su actuación después de un año de pandemia?”. Sin embargo, le ha servido después para cargar contra el ‘Juego de Tronos’ de Pedro Sánchez. “Gobernar no es esto”, le ha espetado. “No todo vale por el poder” , ha proseguido, reprochándole que “mientras en España fallecían 300 personas”, el presidente del Gobierno “conspiraba para cambiar los Gobiernos” en Murcia, Madrid y Castilla y León y que “mientras dos millones de familia hacían las colas del hambre” se “repartía ministerios” con un partido imputado.

Como es habitual todos los miércoles, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha dirigido a Iglesias en una intervención que ha generado más expectativas tras la candidatura del líder de Unidas Podemos a Madrid. “Qué poco nos ha durado. Si quería ir a la oposición, no ha podido elegir mejores elecciones que las de Madrid”, le ha espetado.

05.17 min Iglesias acusa a Egea de comprar diputados de Cs: ¿¿Cómo ha conseguido la pasta? ¿La ha puesto usted o se la ha dado algún constructor?¿

Pero ha aprovechado su pregunta para lanzar una crítica a Sánchez. “En España hay gente que no quiere estar en su barco”, le ha espetado, para pedirle después que “reflexione” sobre la moción de censura en Murcia presentada por “un señor imputado por prevaricación” -en referencia al líder socialista en la región, Diego Conesa-. También ha afirmado que lo que los socialistas llaman transfuguismo, “toda España lo llama dignidad”.

En su respuesta, Iglesias ha acusado a Egea de “comprar diputados de Cs” y le ha preguntado empleando una referencia a los llamados 'papeles de Bárcenas': “¿La pasta la ha puesto usted o se la ha dado algún constructor?". También ha criticado el lema de campaña del PP, que ha cambiado de “socialismo o libertad” por “comunismo o libertad” tras la candidatura de Iglesias.

“Hablan de comunismo o libertad. En España, los comunistas se jugaron la vida y la libertad por traer la democracia. Ustedes no solo son corruptos, fueron creados por nueve ministros franquistas. No les llegan a los comunistas ni a la suela de los zapatos", ha criticado. Por último, el todavía vicepresidente segundo ha asegurado que “la libertad es que cuando uno está enfermo tenga una sanidad pública decente, que un niño en un barrio pobre tenga las mismas posibilidades educativas, o que una familia no dedique el 70% de su sueldo a pagar el alquiler": "El objetivo político de ustedes y sus socios de ultraderecha es destruir la libertad".