Casos España 3.178.442 117.747.163

Muertes 71.961 2.614.034

El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes 13.459 casos de COVID-19 respecto al total del martes y 234 muertes. Esto deja la cifra total de fallecidos en 71.961 y la de casos en 3.178.442 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales.

Actualmente, la incidencia del coronavirus en los últimos 14 días se sitúa en 139,57 contagios por cien mil habitantes y, a pesar de la leve subida registrada (menos de un punto), sigue por lo tanto en riesgo medio, un nivel que no se alcanzaba desde el 19 de agosto. El ritmo de descenso se ha frenado en los últimos días.

La curva de la incidencia ya no baja en todos los territorios, y se están registrando algunas subidas. Son muy leves en Canarias y Extremadura, de menos de un punto, y algo más pronunciadas en Melilla (+14), más sensible a los cambios bruscos debido a su tamaño. En el resto del país, la incidencia acumulada ya no baja tan rápido como en fechas anteriores.

Melilla sigue siendo el territorio con mayor incidencia del país (404,69) mientras que la comunidad autónoma con la incidencia más alta es Madrid (226,55). Actualmente, hay siete comunidades con una incidencia menor a 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días: Extremadura, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia y Cantabria. Extremadura es actualmente la única comunidad española en un nivel de riesgo bajo, al bajar su tasa de incidencia en los últimos 14 días de 50 casos. En nivel de riesgo máximo solo están Ceuta y Melilla, mientras que es alto en cinco territorios y medio en 11.

Incidencia del coronavirus en España No es posible conocer el número de casos activos a día de hoy en España, porque Sanidad mantiene congelada la cifra global de los recuperados desde el 18 de mayo, cuando se contabilizaban 150.376 personas que habían superado la enfermedad, aunque sí hay comunidades autónomas que actualizan ese recuento.

Muertes en la última semana La cifra de defunciones en los últimos siete días ha sido de 518. Según los datos recopilados por el Gobierno, en la última semana se han producido muertes en todo el territorio español. Destacan los 106 fallecidos en Andalucía, así como los 99 en Madrid o los 52 en la Comunidad Valenciana.

Situación de hospitales y UCI en España Actualmente, los hospitales españoles están atendiendo a más de 2.000 personas graves en sus unidades de cuidados intensivos (UCI), una cifra que supone una ocupación que roza el 23 % de las camas disponibles en estos servicios en términos relativos. Las UCI de España se encuentran en riesgo alto según este indicador marcado por el Ministerio de Sanidad, aunque abandonaron el riesgo extremo (ocupación superior al 25 %) el pasado 8 de marzo. No obstante, estas unidades han pasado casi dos meses en alerta máxima y alcanzaron su ocupación máxima a comienzos de febrero. En cuanto a la ocupación general, los hospitales salieron del riesgo extremo el pasado 16 de febrero y su nivel de saturación se encuentra ya por debajo del 10 %. Las UCI en España, en riesgo alto: ocho territorios superan el 25 % de ocupación con pacientes COVID