El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 6.137 casos de COVID-19 respecto al total del martes, después de que Cataluña eliminara casi 80.000 casos duplicados de su acumulado, y 446 muertes, lo que deja la cifra total de fallecidos en 70.247 y la de casos en 3.136.321 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. Actualmente, la incidencia del coronavirus en los últimos 14 días se sitúa en 159,57 contagios por cien mil habitantes, en riesgo alto según Sanidad y su semáforo epidemiológico, ocho puntos menos que el martes.

La curva de la incidencia baja en todo el país, salvo en Canarias, aunque el ascenso en el archipiélago es de solo un punto. En el resto del país, baja sobre todo en Ceuta (-25), Andalucía (-18) y en Madrid y la Comunidad Valenciana (-12). Melilla sigue siendo el territorio con mayor incidencia del país (376,94) mientras que la comunidad autónoma con la incidencia más alta es Madrid (261,32). Actualmente, hay seis comunidades con una incidencia menor a 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días: Extremadura, Baleares, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

Por niveles, hay tres territorios que están en nivel de riesgo máximo (es decir, por encima de 250 casos por cada 100.000 habitantes), Madrid, Ceuta y Melilla. El nivel de riesgo es medio en 11 territorios y alto en cinco.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado este lunes en rueda de prensa que "la situación va mejorando en todas partes, pero todavía hay comunidades que tienen que seguir mejorando".

En cuanto a la ocupación de las UCI, en el 28 %, se encuentra casi en el mismo nivel que durante el pico de la segunda ola de la pandemia, lo que significa que uno de cada tres pacientes ingresados en estas unidades son enfermos de coronavirus, "por lo que es un dato que no es suficientemente bueno" y hay que seguir mejorando la situación en las unidades de críticos, ha avisado Simón.

Por eso, Simón cree que no se debe "ni plantear" una relajación de las medidas de control ante el coronavirus pensado en las fiestas de Semana Santa, y ha alentado: "Es un esfuerzo pequeño lo que queda, puede ser un mes, o mes y medio. Podemos aguantar". "Se me preguntaba muchas veces si íbamos a poder salvar la Navidad. No sé si la salvamos o no, pero lo poco que se pudo salvar, luego hemos observado en el mes de enero el impacto que tuvo". "Debemos de ser prudentes", ha insistido el director del CCAES, pese a reconocer la fatiga de la población ante las restricciones.

El director del CCAES también ha querido aclarar el sentido de sus palabras el pasado jueves y ha afirmado que hay que evitar cualquier situación, como manifestaciones o la festividad de Semana Santa, "que no permita garantizar las condiciones de seguridad" para evitar la transmisión de la COVID-19.

En su última rueda de prensa, Simón dijo que no se oponía a manifestaciones como las del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, "si se toman medidas de precaución". Ahora ha resaltado que las distancias de seguridad "se deben mantener siempre" hasta que se consiga "acabar con este virus". "Todavía no estamos en esa situación", ha zanjado.

05.19 min Simón aclara su comparación entre las manifestaciones del 8M y las procesiones de Semana Santa: "Hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar las condiciones de seguridad"

La incidencia baja a 159 casos por cada 100.000 habitantes En esta jornada, la incidencia acumulada a nivel nacional baja hasta los 159,57 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el martes se encontraba en 168,44. Al centrar el foco a los últimos siete días, la incidencia desciende hasta los 65,6 casos de media. Del total de casos, 30.848 han sido diagnosticados en los últimos siete días, 8.716 menos que hace una semana, mientras que 75.042 han sido detectados en las últimas dos semanas, 27.790 menos respecto al mismo período el pasado martes. Sin embargo, no es posible conocer el número de casos activos a día de hoy en España, porque Sanidad mantiene congelada la cifra global de los recuperados desde el 18 de mayo, cuando se contabilizaban 150.376 personas que habían superado la enfermedad, aunque sí hay comunidades autónomas que actualizan ese recuento.

722 muertes en la última semana La cifra de defunciones en los últimos siete días ha sido de 722. Esta jornada, Sanidad añade 467 muertes al balance total, que se sitúa en 70.247. Según los datos recopilados por el Gobierno, en la última semana se han producido muertes en todo el territorio español. Destacan los 128 fallecidos en Andalucía, así como los 109 en Madrid, 75 en Castilla y León, 73 en la Comunidad Valenciana y 54 en Galicia.

La ocupación de las UCI es del 26 % El Ministerio de Sanidad también informa de la presión asistencial en los hospitales. Esta jornada, el promedio a nivel nacional de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) está en el 26,26 %. Ha bajado en torno a un punto respecto al martes, siguiendo una senda regular de descenso en los últimos días. En concreto, las UCI de la Comunidad de Madrid son las que tienen una presión más elevada (40 %), seguidas de Cataluña (38 %), Castilla y León (34 %), Asturias (32 %) y Aragón (31 %). Así, son cinco comunidades, además de Ceuta (35 %), las que están por encima de la media de España y el total de pacientes graves atendidos actualmente asciende a 2.709. Por otra parte, y teniendo en cuenta los ingresos en UCI, hay 10.788 pacientes ingresados con COVID-19, lo que supone el 8,57 % del total de la capacidad asistencial hospitalaria, un indicador que desciende, aunque sigue siendo elevado y está obligando a eliminar o reducir la actividad programada en los hospitales, además de aumentar el cansancio entre un personal sanitario al límite desde hace tiempo. Por territorios, seis superan la media nacional en la última actualización: Madrid (14 %), Asturias (11 %), País Vasco (10 %), Castilla y León (10 %) Andalucía (9 %), además de Ceuta (13 %) y Melilla (9 %). Las UCI en España, en riesgo extremo: nueve territorios superan el 25 % de ocupación con pacientes COVID